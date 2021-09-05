Bloomberg: Сомнительно, сможет ли Россия поставить в Европу обещанное количество газа

Чтобы к началу зимы достичь 72,6 млрд кубометров внутренних запасов, необходимых министру энергетики "Газпрома" Николаю Шульгинову, компания должна ежедневно пополнять свои запасы на 280 млн кубометров. По данным Bloomberg, на их долю приходится около 80% ежедневных поставок газа в Западную Европу.

Из-за необычной зимы запасы газа в Европе в этом году находятся на самом низком уровне, больше, чем за последние десять лет. По этой причине у Европы, по мнению Bloomberg, нет времени для увеличения запасов до начала отопительного сезона.

Газовый аналитик ICIS Томас Мазец-Мансер сказал, что для пополнения запасов "Газпрому" следует отдать приоритет внутренним поставкам, а не поставкам газа в Европу.

"Вполне логично, что "Газпром" должен сначала заполнить свое внутреннее хранилище, а только потом отправлять больше газа в Европу, учитывая рост цен", - сказал директор Inspired Energy Ник Кэмпбелл.