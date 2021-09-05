Сбор грибов возле Адажского полигона - запрещен; штраф 1500 евро. Однако грибников это не останавливает

Если грибники вдруг надумали собирать дары природы в окрестностях Адажского полигона, то им придется считаться со штрафом в размере 1500 евро. Из года в год людей предупреждают, что это запрещено, более того, сейчас на полигоне проходят военные учения сухопутных войск Namejs, но есть люди, которые никак не реагируют на это, сообщает программа Panorāma.