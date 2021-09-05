Сбор грибов возле Адажского полигона - запрещен; штраф 1500 евро. Однако грибников это не останавливает

Непослушных грибников больше не будут просто предупреждать, а сразу присваивать административное правонарушение, которое может привести к штрафу в размере 1500 евро.
Бригады военной полиции Адажского гарнизона направляются на территорию, где были замечены грибники, не соблюдающие запрет на нахождение на полигоне. Через каждые десять метров есть предупреждающие знаки. Грибники ставят под угрозу их жизнь, находясь на полигоне, где ведутся боевые стрельбы и лежат неразорвавшиеся боеприпасы.
"Встанешь даже на имитационный снаряд. Собираешь грибы и вдруг взрыв. Вы можете упасть с сердечным приступом. Существует опасность попасть в сектор стрельбы. И словить пулю", - пояснил начальник отдела Военной полиции Адажского гарнизона Янис Вицупс.
Спросив у встреченного грибника, стоит ли рисковать жизнью ради корзинки грибов, нарушитель признался:
"Нет, не стоит. Я знал, что нельзя, но насколько большой штраф, я не знал".
Надзиратели полигона подчеркнули, что в будущем нарушители будут немедленно привлечены к административной ответственности, поскольку практика показывает, что предупреждения людей не пугают. В прошлом году штраф увеличили до 1500 евро.
В прошлом году было выявлено около 500 нарушений, в этом году их уже более 100.
"Наши грибники, как хорошо обученные солдаты - прыгают щучкой, прячутся, лежат в ямах, прячутся за деревьями. Приходя ближе они говорят - все тут описали. Только вот штаны снять забыли. Воображение очень богатое", - признался Вицупс.
На территории есть камеры видеонаблюдения и дроны, а также проводится регулярный осмотр территории.