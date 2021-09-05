Самые большие противники вакцинации - люди с основным образованием и низким доходом

Всего 44% опрошенного населения уже воспользовались возможностью сделать прививку от Covid-19, еще 8% - планируют сделать это в ближайшее время, а 14% - скорее всего, сделают прививку, но не в ближайшем будущем.

4% респондентов не смогли сказать, будут ли они вакцинироваться, 17% указали, что предпочли бы не вакцинироваться, а 14% - однозначно не собираются вакцинироваться.

53% людей с основным образованием указали, что они точно не будут вакцинироваться или скорее не сделают этого, 33% респондентов со средним образованием против вакцинации, а людей, которые против вакцинации, с высшим образованием - 18%.

Lūk, kā izskatās tie, kuri noteikti vai drīzāk nevakcinēsies, dažādās soc. demo. grupās. Tur iezīmējas šādas - tādas sakarības. Ir saistība ar izglītību un ienākumiem. Izskatās, ka mazliet atturīgāki ir krievvalodīgie. No reģioniem šķietami atturīgāki ir kurzemnieki. pic.twitter.com/LCSxrT7XI3 — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) September 2, 2021

Люди с низким доходом чаще всего высказывались против вакцинации от Covid-19 - таких респондентов было 44%. За ними следуют люди со средним доходом.

Лица в возрасте от 25 до 34 лет и от 18 до 24 лет чаще выступают за вакцинацию.

Из респондентов, говорящих на латышском языке, 29% были против вакцинации, в то время как среди русскоговорящих таких было 34%.

Большинство людей, которые не хотят вакцинироваться, проживают в Курземе, а именно 49% респондентов. В Земгале - 36%, в Латгале - 29%, а в Видземе - 27%.

Самый низкий процент противников вакцинации наблюдается в Риге - такой ответ дали всего 25% респондентов.

В ходе опроса также выяснилось отношение населения к обязательной вакцинации. Большинство, или более 60%, респондентов не поддерживают обязательную вакцинацию работников образования и медицинского персонала и против разрешения работодателям увольнять сотрудников, если они не хотят вакцинироваться от Covid-19.