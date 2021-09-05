Передача: У Римшевича нашли черновик исправленных показаний умершего свидетеля Игоря Буймистера

Виктор Зиемелис, член правления Trasta komercbanka, и Игорь Буймистер, его владелец, согласились записать свидетельства прошлых событий в обмен на оправдательный приговор. Дело уже было в суде, когда Зиемелис изменил свои показания. В его рукописном письме, просочившемся в начале этого года, говорилось, что его заставили признаться в преступлении, которого он не совершал. И никаких взяток Римшевичу он не давал. Сам Зиемелис не комментирует это, так как живет в Дубае.

Игорь Буймистер, другой центральный свидетель по делу Римшевича, был запечатлен на фотографиях во время рыбалки и охоты на Камчатке вместе с Римшевичем. Бывший управляющий Банка Латвии больше не отрицает подлинность фотографий. На Камчатке были также представители российского военно-промышленного комплекса, финансовой отрасли и бизнеса. В интервью газете Diena юрисконсульт Буймистера Лиене Замаслова-Казикова подчеркивает, что целью поездки было увеличение количества российских денег в латвийских банках и деловой среде. А на совместной рыбалке, вероятно, были установлены частные контакты, чтобы со временем добиться необходимого направления денежных потоков в европейские страны. Двое участников из Латвии никогда не расскажут о ходе и цели этой поездки - четыре года назад скончался владелец Olainfarm Валерий Малигин, а две недели назад - Буймистер.

Nekā personīga известно о том, что этим летом Буймистер сообщил KNAB, что кто-то пытается изменить его предыдущие показания. Сотрудники по борьбе с коррупцией оснастили Буймистера записывающим оборудованием, и дальнейшие шаги уже делались в интересах расследования. Предложение сделал малоизвестный бизнесмен Угис Таборс. В прессе о нем мало новостей, ранее он участвовал в инвестиционных проектах, основанных на сделках с недвижимостью, заложенных перед банками. Однажды Таборс сделал щедрые пожертвования одному из многих политических фондов Айнарса Шлесерса для Первой партии Латвии. В настоящее время Таборс не управляет и не владеет никакими компаниями в Латвии.

Имеющаяся в распоряжении передачи неофициальная информация показывает, что сын Таборса также участвует в деле о влиянии на свидетелей. Он помог перевести якобы новый текст свидетельских показаний Буймистера с латышского на русский язык, которым чаще пользовался банкир. Показания должны были быть предоставлены нотариусу, и уже была назначена встреча, когда Буймистер был неожиданно госпитализирован.

Смерть Буймистера ускорила действия KNAB по делу о воздействии на свидетелей. На следующий день, 20 августа, KNAB провело обыск у предпринимателя Угиса Таборса, а также в резиденции Илмара Римшевича в Лангстини.

Адвокат Римшевича подчеркивает, что его клиент еще не является подозреваемым. Однако Nekā personīga неофициально известно, что сотрудники KNAB нашли в телефоне Римшевича черновик исправленных показаний Буймистера.

Буймистер свидетельствовал о поездке на Камчатку и взятках на досудебном следствии семь раз, в том числе в присутствии адвоката. В случае смерти какого-либо человека законом предусмотрено, что показания должны быть зачитаны в суде, чтобы их можно было рассматривать в контексте всех других доказательств. И прокурор думает, что в суде ей дадут такие права.

Неофициально известно, что в новом деле, возбужденном KNAB о влиянии на Буймистера, ему предлагали деньги, несколько сотен тысяч евро.

Адвокат Римшевича объясняет предложение денег за смену показаний как раз наоборот. Римшевича спровоцировали, но эта попытка не увенчалась успехом. "Буймистер через несколько других лиц пытался найти возможность быстрее обратиться к Римшевичу, чтобы просить деньги за правдивые показания", - говорится в заявлении адвоката Римшевича, опубликованном через неделю после смерти Буймстера.

KNAB планирует передать возбужденное летом уголовное дело по поводу воздействия на свидетеля в прокуратуру уже в этом году. Римшевич, Таборс и сын предпринимателя в данном случае являются лицами, против которых возбуждено уголовное дело.