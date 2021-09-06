По предложению Левитса в Латвии появился День государственного языка

Как пояснила Мурниеце, эта дата выбрана не случайно. 15 октября 1998 года в 4-й статье Конституции была закреплена конституционная ценность латышского языка: "Государственным языком в Латвийской Республике является латышский язык".

По случаю Дня государственного языка агентство предлагает принять участие в акции "Латышский язык для меня...". Для этого нужно прислать свои размышления о значении латышского языка на сайт vards.valoda.lv.

По словам Мурниеце, так сформируется набор мыслей и идей пользователей латышского языка, который будет отражать ценности, привычки и отношение к языку в повседневных ситуациях, образовании, культуре, науке, обороне, здоровье и многих других областях.