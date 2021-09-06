Пн, 6.09.2021
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Каспар, внук умершего в Даугавпилсской больнице
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По предложению Левитса в Латвии появился День государственного языка

Эгил Левитс ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Чтобы отдать дань уважения латышскому языку как единственному государственному языку в Латвии, по предложению президента Эгила Левитса в календарь праздничных, памятных и отмечаемых дней внесено 15 октября как День государственного языка, сообщила координатор проектов Агентства латышского языка Иева Мурниеце.

Как пояснила Мурниеце, эта дата выбрана не случайно. 15 октября 1998 года в 4-й статье Конституции была закреплена конституционная ценность латышского языка: "Государственным языком в Латвийской Республике является латышский язык".

По случаю Дня государственного языка агентство предлагает принять участие в акции "Латышский язык для меня...". Для этого нужно прислать свои размышления о значении латышского языка на сайт vards.valoda.lv.

По словам Мурниеце, так сформируется набор мыслей и идей пользователей латышского языка, который будет отражать ценности, привычки и отношение к языку в повседневных ситуациях, образовании, культуре, науке, обороне, здоровье и многих других областях.

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Акция продлится с сегодняшнего дня до 15 октября - Дня государственного языка, а полученные от людей письма агентство обобщит до 18 ноября, годовщины Латвийского государства.


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