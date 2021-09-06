"Союз зеленых и крестьян" требует отставки министра здравоохранения Павлютса

Почему?

СЗК обвиняет министра в "хаосе в начале нового учебного года" при организации тестирования школьников, а также в нечетких требованиях к использованию масок в учебных заведениях. К тому же в партии считают, что министр должен уйти из-за ситуации, когда некоторые подростки получили несоответствующие их возрасту вакцины от коронавируса.

По словам депутатов фракции СЗК, Павлютс с самого начала продемонстрировал "неспособность последовательно реализовывать необходимый комплекс мер по сокращению распространения коронавируса". Фракция СЗК недовольна созданием, а затем реорганизацией Бюро вакцинации, недостаточным участием семейных врачей в процессе вакцинации, "бесплодными дебатами об обязательной вакцинации", "неспособностью правительства - и в особенности ответственного Минздрава - обратиться к общественности", объясняя плюсы вакцинации и возможные реакции на них организма, вместо этого продвигая, а затем отозвав инициативу проведения лотереи для прошедших вакцинацию, что в результате привело к тому, что Латвия отстает от прочих стран Европы по показателям вакцинации.

"Правительство и ответственный министр потерпели провал и должны признать свои ошибки во имя способности страны продолжать функционировать", заявили депутаты партии.

Что теперь?