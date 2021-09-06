Пн, 6.09.2021
С марта, когда мы возобновили путешествия, мы увидели, что люди тянутся к путешествиям и с удовольствием едут за границу, чтобы насладиться отпуском. Спрос растет и уже похож на тот, который был до пандемийного хаоса. Аудроне Кейните, глава Novatours
Аудроне Кейните, глава Novatours
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"Союз зеленых и крестьян" требует отставки министра здравоохранения Павлютса

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Депутаты фракции Сейма Союза зеленых и крестьян (СЗК) призывают принять решение о вотуме недоверия главе Минздрава Даниэлю Павлютсу, сообщила LЕТА пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня

Почему?

СЗК обвиняет министра в "хаосе в начале нового учебного года" при организации тестирования школьников, а также в нечетких требованиях к использованию масок в учебных заведениях. К тому же в партии считают, что министр должен уйти из-за ситуации, когда некоторые подростки получили несоответствующие их возрасту вакцины от коронавируса.

По словам депутатов фракции СЗК, Павлютс с самого начала продемонстрировал "неспособность последовательно реализовывать необходимый комплекс мер по сокращению распространения коронавируса". Фракция СЗК недовольна созданием, а затем реорганизацией Бюро вакцинации, недостаточным участием семейных врачей в процессе вакцинации, "бесплодными дебатами об обязательной вакцинации", "неспособностью правительства - и в особенности ответственного Минздрава - обратиться к общественности", объясняя плюсы вакцинации и возможные реакции на них организма, вместо этого продвигая, а затем отозвав инициативу проведения лотереи для прошедших вакцинацию, что в результате привело к тому, что Латвия отстает от прочих стран Европы по показателям вакцинации.

"Правительство и ответственный министр потерпели провал и должны признать свои ошибки во имя способности страны продолжать функционировать", заявили депутаты партии.

Что теперь?

Депутаты также считают, что Павлютс ненадлежащим образом исполнял свои обязанности министра здравоохранения, поэтому на основании 29-й статьи регламента Сейма подготовлен проект решения о вотуме недоверия с просьбой включить его в повестку дня на следующем заседании Сейма, сообщила Карклиня.


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