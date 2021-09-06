Портал: В Латвии часть подростков была привита вакцинами, которыми их нельзя было прививать

Содержащаяся в инструкции по вакцинации информация свидетельствует, что в Латвии в данный момент подростков можно вакцинировать только двумя вакцинами - Comirnaty производства Pfizer/BioNTech и Spikevax производства Moderna.

Использование других вакцин для вакцинации детей и подростков от Covid-19 категорически запрещено. Однако публично доступная информация свидетельствует, что

более 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет были вакцинированы Janssen и AstraZeneca, в частности, вакцинами, которые во всяком случае пока не разрешены для детей и подростков.

Доступная в открытых источниках информация свидетельствует, что до предыдущей недели 117 подростков в возрасте от 12 до 17 лет были привиты вакциной Janssen и еще 26 - AstraZeneca.

Кроме того, до 29 июля 136 подростков в возрасте от 12 до 17 лет получили вакцину производства Moderna, хотя эту вакцину разрешили колоть подросткам только начиная с 30 июля.

Представитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева признала Neatkarīgā, что такие проблемы на начальном этапе вакцинации действительно были констатированы.

"Перед началом вакцинации подростков всем поставщикам услуги вакцинации была разослана детальная информация о вакцинации подростков, кроме того, состоялось несколько информативных вебинаров как для семейных врачей, так и для поставщиков услуги", - пояснила Васильева.

В распоряжении каждого поставщика услуги вакцинации есть инструкция, в которой объясняется весь процесс вакцинации.

Васильева подтвердила, что упомянутые проблемы на начальном этапе вакцинации были констатированы. Поставщиков услуги призвали связаться с родителями, чтобы те проследили за состоянием здоровья подростков и сообщили семейным врачам, если это необходимо.

Согласно информации Государственного агентства лекарств, поступила всего одна жалоба на побочные эффекты после получения вакцины Janssen 17-летним подростком, указала Васильева.

В Латвии 16-летних подростков разрешили вакцинировать от Covid-19 только с 17 мая и только вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Со 2 июня разрешили прививать этой вакциной и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В свою очередь, 30 июня был дан зеленый свет вакцине от Moderna - ей разрешили прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В то же время публично доступная информация свидетельствует, что до предыдущей недели в Латвии прививку получили пять 11-летних детей, а до 16 мая, когда вообще нельзя было вакцинировать от Covid-19 лиц младше 19 лет, прививку успел получить 31 подросток.

Васильева пояснила, что вакцинация 11-летних детей от Covid-19 проводится только в очень редких случаях и это делается только по решению консилиума врачей.

Вакцинацию подростков до 17 мая также можно объяснить особыми случаями.