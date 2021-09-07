Вт, 7.09.2021
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Анастасия Ивлеева

В понедельник полиция задержала десять нетрезвых водителей; четверо были под воздействием наркотиков

Водитель за рулем. Иллюстративное фото. ФОТО: Unsplash

В понедельник, 6 сентября, на латвийских дорогах были задержаны десять водителей, которые управляли автомашиной в нетрезвом виде, а четыре водителя находились под воздействием наркотиков, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Рижском регионе за минувшие сутки полицейские остановили двух нетрезвых водителей и двух водителей, употреблявших наркотики, в Латгальском регионе трое водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения, в Курземе и Видземе - по два водителя, а в Земгальском регионе - один нетрезвый водитель и два водителя под воздействием наркотиков.

В понедельник на дорогах Латвии сотрудники Госполиции составили 469 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения (ПДД), в том числе 204 протокола о превышении разрешенной скорости движения и шесть - об агрессивном вождении.

Как сообщалось, в течение дня на государственных дорогах зарегистрировано 75 ДТП, в них пострадали 14 человек, а двое погибли.


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