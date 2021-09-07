В понедельник полиция задержала десять нетрезвых водителей; четверо были под воздействием наркотиков

В Рижском регионе за минувшие сутки полицейские остановили двух нетрезвых водителей и двух водителей, употреблявших наркотики, в Латгальском регионе трое водителей были пойманы в состоянии алкогольного опьянения, в Курземе и Видземе - по два водителя, а в Земгальском регионе - один нетрезвый водитель и два водителя под воздействием наркотиков.
В понедельник на дорогах Латвии сотрудники Госполиции составили 469 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения (ПДД), в том числе 204 протокола о превышении разрешенной скорости движения и шесть - об агрессивном вождении.
Как сообщалось, в течение дня на государственных дорогах зарегистрировано 75 ДТП, в них пострадали 14 человек, а двое погибли.