Строительство на границе: IDB заявило о мошенничестве на сумму более 3 миллионов евро

Что произошло?

В прокуратуру Рижского районного суда передано уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Главного управления Государственной пограничной охраны, специалиста по надзору за строительством, а также предпринимателя и представителя компании за крупномасштабное мошенничество при заключении договоров на строительство латвийско-российской пограничной инфраструктуры и латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в IDB.

IDB получило доказательства того, что представители компании согласились на мошенничество с целью незаконного сокращения затрат на строительство. С другой стороны, упомянутые должностные лица Государственной пограничной службы и специалист по надзору за строительством, которым было предоставлено право согласовывать вопросы, связанные с реализацией вышеуказанных соглашений, не отреагировали должным образом на незаконные действия предпринимателей при строительстве объекта.

Упомянутые должностные лица и специалист по надзору за строительством, зная, что компания предоставила ложную информацию о выполнении работ, не воспользовались своим правом предъявить претензии за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и решить вопросы, связанные с некачественным выполнением работ, согласовали работу, которую предстоит выполнить, и утвердили ее.

Какая сумма?

Таким образом, представители указанной компании при поддержке сотрудника Госпогранслужбы и специалиста по надзору за строительством, возможно, украли у Госпогранслужбы средства на сумму более трех миллионов евро.

В то же время в ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что представители указанной компании давали взятку одному из пограничников, чтобы тот мог повлиять на процесс рассмотрения открытого тендера.

В связи с возможной незаконной деятельностью в рамках уголовного производства было изъято имущество на сумму более двух миллионов евро.

IDB завершило досудебное расследование и призвало прокуратуру возбудить в общей сложности пять уголовных дел, связанных со строительством и оборудованием восточной границы страны.

В связи со строительством восточной границы государства IDB обвинило бывшее и нынешнее руководство Госпогранслужбы в различных правонарушениях. В этом году IDB прекратило уголовное дело в отношении главы Государственной пограничной службы Гунтиса Пуятса и его заместителя Юриса Мартуканса в связи со строительством восточной границы страны. Мартуканс был обвинен в подделке служебных данных в уголовном производстве, а Пуятс - в том, что бездействовал.

Что было в прошлом году?