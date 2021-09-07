В России нашли мертвыми двух десятилетних девочек; в их убийстве сознался мужчина

6 сентября девочки отправились в школу, но не вернулись домой. Поздно вечером их родители позвонили в полицию, после чего по тревоге был поднят весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. В поисках приняли участие десятки волонтеров. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух малолетних, расследование взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

В последний раз девочек видели в одном из магазинов города вместе с мужчиной, который покупал им сладости. Продавцы рассказали следователям, что дети называли его "дядей Витей". Как подмечает Baza, этот магазин находится на полпути между школой и домом одной из девочек. Далее мужчина увел детей в сторону гаражей. В последний раз уличные камеры зафиксировали их около шести часов вечера.

Уже через несколько часов была установлена личность мужчины, с которым видели девочек. Им оказался ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников. Изначально он заявлял, что после покупок в магазине они с девочками покормили голубей, и потом дети пошли домой. Однако позже признался в том, что изнасиловал и задушил их. Известно, что Пестерников сам показал место убийства девочек. В Следственном комитете РФ официально сообщили, что тела нашли в одном из заброшенных домов города.