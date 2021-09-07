ReTV: В Екабпилсе женщина чудом спаслась от дерева, упавшего на ее балкон

На сделанной свидетелем фотографии видно, что в Екабпилсе на балкон многоквартирного дома упало дерево.

В момент, когда передача прибыла на место происшествия, пожарные уже убрали и распилили дерево, однако женщина, балкон которой пострадал, до сих пор не могла прийти в себя после пережитого.

"Стояла на балконе, хотела повесить белье - постирала мелочи. Подул ветер. Сильный ветер. Смотрю - падает. Нырнула в комнату. Еле успела. Только щепки за спиной полетели. Так все и произошло", - рассказала Валентина Кузницова, жительница дома.

Женщине повезло, что она вовремя успела спастись, так как произошло все довольно быстро. К счастью, в квартире никаких повреждений нет, но поврежден балкон. Пострадал и еще один балкон.

Так как дом обслуживает домоуправление, оно обеспечит и ремонт. На предприятии пришли к выводу, что бетонные плиты балкона не затронуты, повреждены лишь перила.

"Работы смогут начаться, когда мы получим материалы, но это зависит от того, насколько быстро мы их получим. Это может быть несколько месяцев, может быть и несколько недель. Работы будем проводить или мы или наше дочернее предприятие", - рассказала представитель компании JK Namu pārvalde Ивета Сколниеце.

Событие подняло вопрос оценки состояния растущих в городе деревьев.

"Его корни были уже совсем высохшими, ветру нужно было только немного помочь, чтобы оно упало.

И вообще, эта ситуация с такими большими деревьями, такими кленами у домов очень серьезная. Жители хотели бы их спилить, чтобы в будущем не возникало опасных ситуаций. Дерево может упасть на детей, на машины, на прохожих. На всех может упасть," - отметила Валентина Кузнецова.

В самоуправлении Екабпилсского края пояснили, что за находящиеся на территории деревья должен отвечать владелец земли или обслуживающая компания.

Если состояние какого-то дерева кажется опасным, необходимо обращаться с заявлением в комиссию по оценке деревьев.

Ответственность за деревья у этого конкретного многоквартирного дома несет обслуживающая компания - JK Namu pārvalde.

"Этой обслуживающей компании нужно было обследовать дерево. Если оно опасно, то в таком случае решение должна принимать комиссия по оценке деревьев. Нам в домоуправлении сказали, что по поводу этого конкретного дерева управление обращалось в комиссию примерно два года назад, но дерево так и не спилили. Эти обстоятельства я выяснил, да, действительно так и было. Было это два года назад или больше, кажется, больше года назад, но в то время это дерево не было признано опасным. Идет время, наверное, нужно было обращаться повторно, еще раз попросить разрешения спилить,", - рассказал директор департамента городской среды самоуправления Екабпилсского края Райтс Сирмовичс.