Против эпидемиологических требований: растет число родителей, выбирающих для детей "удаленку"

Число учащихся на различных программах удаленного обучения растет год от года.

Если в начале учебного года 2016/2017 удаленно учились неполные 3300 школьников и в последующие три года прирос был умеренным, то с началом пандемии Covid-19 произошел резкий скачок. В сентябре прошлого года учебу по таким программам начали уже 5500 школьников, а к моменту завершения учебного года по этой модели учились уже на 800 детей и подростков больше - 6300 человек.

И, несмотря на то, что актуальные данные Министерство образования пока не обобщило, школы удаленного обучения подтверждают - в этом году интерес к такой модели обучения, скорее всего, выше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, наблюдается новая тенденция - знания удаленно все чаще получают ученики младших классов.

"У нас так много желающих учиться таким образом не было ни одного года, это тенденция, в которой прирост именно в младших классах.

Большие всегда хотели учиться удаленно, так как у них другая аргументация, они хотят работать, или спорт, или что-то еще", - указала директор Рижской 1-й удаленной средней школы Гита Вавере.

В этом году число учеников в этой школе выросло примерно на 20%, их число уже превысило 1500. Особенно много работы было в конце августа. Многие родители захотели устроить ребенка в школу в последний момент - сразу же после принятия правительством решения о строгих эпидемиологических требованиях в новом учебном году.

"Этот прирост действительно был 29, 30, 31 августа, когда мы принимали по 70 школьников в день, так как родители ожидали, что скажет правительство. Нужно сдавать тесты, против которых часть родителей очень протестовала, и, конечно, эти вакцинационные вещи, которые для части родителей также неприемлемы", - указала на мотивацию родителей Вавере.

Похожий прирост числа учеников, примерно на пятую часть, и в Рижской удаленной средней школы. В этом году там девять 12-х и три 9-х класса. Директор школы рассказывает, что одни выбрали такую модель, так как удаленный режим обучения в прошлом учебном году им понравился. Однако есть и вторая группа.

"Вторая группа - это те, особенно в основном образовании, кто говорит, мы не хотим вакцинироваться, не хотим носить маски, поэтому идем на "удаленку".

Младшим говорят родители, старшие говорят уже сами", - указывает директор школы Эдгар Гринис.

Спрос на удаленное обучение наблюдается и в регионах.

Например, в Броценской средней школе, где удаленно можно учиться даже с первого класса, в этом году число учеников выросло со 150 до 188. Однако здесь позиция более строгая - удаленно должны учиться только те, кому эта модель действительно нужна.

"Если мне звонит родитель и говорит, что живет в Плявниеках и хочет учиться здесь, я у него сразу же спрашиваю, у вас что, в Плявниеках нет ни одной школы, в которую пойти? Или у вас есть справка врача, или у вас что-то такое, почему вы не хотите очное обучение? Если ответа нет, то я сначала предлагаю очное", - указала директор Броценской средней школы Наталия Балоде.