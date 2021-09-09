Во время выступления из лба рэпера вырвали бриллиант за 24 миллиона долларов

Рэпер Лил Узи Верт пожаловался, что поклонники музыкального фестиваля вырвали у него розовый бриллиант весом около 11 карат, который в этом году был имплантирован ему в лоб.

По словам артиста, инцидент произошел на фестивале хип-хопа Rolling Loud в США, Майами. Когда он прыгнул в толпу со сцены во время выступления, фанаты вырвали вставленный в его лоб бриллиант.

"Я выступал и прыгнул в толпу, и фанаты каким-то образом вырвали его. Бриллиант все еще у меня, по крайней мере это положительный момент", - сказал рэпер.

О том, что американский рэпер имплантировал в лоб алмаз, стало известно в феврале этого года. По словам артиста, на камень стоимостью 24 миллиона долларов (около 20 280 000 евро) он копил деньги целых четыре года. Операцию по вживлению бриллианта выполнял звездный ювелир Эллиот Эллианте.

Далее поступила информация, что рэпер удалил вживленный в лоб бриллиант. Позже стало известно, что Лил Узи Верт вставил его обратно специально для выступления на фестивале Rolling Loud.

Лил Узи Верт получил всемирное признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его композиция XO TOUR Llif3 оказалась в десятке лучших песен.