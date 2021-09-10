Пт, 10.09.2021
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В Риге возник пожар повышенной опасности; загорелась баня

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня утром, 10 сентября, в Риге возник пожар повышенной опасности. Причиной стало возгорание в бане, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на место происшествия VUGD получила в 07:03 утра. Причиной стало возгорание полутораэтажной бани площадью 160 квадратных метров. Здание находилось на улице Мукупурва в Риге из-за чего, возникла угроза распространения на прилегающие сооружения, в том числе трехэтажный жилой дом.

Шесть человек были эвакуированы из здания. В 08:03 пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению продолжаются.

На месте происшествия работают 21 пожарный, используя четыре автоцистерны и одну автолестницу.

Вчера пожарные и спасатели получали вызовы, где горел мусор, машина, сарай с дровами, поддон с маслом, забор, строительный мусор, садовый домик, жилой дом и сарай, морозильная камера на складе.


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