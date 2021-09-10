В Риге возник пожар повышенной опасности; загорелась баня

Вызов на место происшествия VUGD получила в 07:03 утра. Причиной стало возгорание полутораэтажной бани площадью 160 квадратных метров. Здание находилось на улице Мукупурва в Риге из-за чего, возникла угроза распространения на прилегающие сооружения, в том числе трехэтажный жилой дом.

Шесть человек были эвакуированы из здания. В 08:03 пожар повышенной опасности был локализован, но работы по тушению продолжаются.

На месте происшествия работают 21 пожарный, используя четыре автоцистерны и одну автолестницу.