В четверг в результате дорожных аварий погибли два человека

Вчера в 14:14 на улице Дзелзавас в Риге грузовик "МАЗ", двигавшийся задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Еще в одном ДТП в Латгале погиб пешеход.