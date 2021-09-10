В четверг в результате дорожных аварий погибли два человека
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два человека, пострадали еще 20 человек, сообщили в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два человека, пострадали еще 20 человек, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в 14:14 на улице Дзелзавас в Риге грузовик "МАЗ", двигавшийся задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб на месте происшествия.
Еще в одном ДТП в Латгале погиб пешеход.
В целом за сутки в стране зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 16 с пострадавшими.