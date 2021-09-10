Пт, 10.09.2021
Я думаю, что очень хорошо, что вы, например, беря кредит на машину, сможете сами рассчитать наиболее выгодные условия кредита Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

В четверг в результате дорожных аварий погибли два человека

Машина, ДТП. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два человека, пострадали еще 20 человек, сообщили в Государственной полиции.

Вчера в 14:14 на улице Дзелзавас в Риге грузовик "МАЗ", двигавшийся задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Еще в одном ДТП в Латгале погиб пешеход.

В целом за сутки в стране зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 16 с пострадавшими.


НАВЕРХ
Back