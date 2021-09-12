Эксперт биомедицины: К коронавирусу нужно ловко приспособиться. Как?

Мера № 1: если вы больны, оставайтесь дома. Даже тогда, когда симптомы легкие и диагноз не поставлен. Можно надеяться, что это поможет предотвратить распространение коронавируса, но следует учитывать, что в момент передачи вируса у 65% источников инфекции еще нет симптомов. Симптомы могут возникнуть через несколько дней, поэтому даже при строгом соблюдении правила

"заболел - оставайся дома" 65% источников инфекции, я имею в виду учеников, попадают в школу. Поэтому, безусловно, необходимо использовать и другие меры.

Мера № 2: всех тестировать! Опубликованные недавно в научном журнале Science результаты сплошного тестирования в Словакии и еще 43 странах показывают, что тестирование всего населения - самый быстрый способ, помимо комендантского часа, остановить распространение инфекции. Сплошное тестирование всего населения раз в неделю с помощью экспресс-тестов и эффективное направление в изоляцию позволили снизить скорость заражения уже за семь дней на 60%. Если сюда добавить профессиональную организацию тестирования и строгую изоляцию зараженных, то эффективность предотвращения распространения инфекции вырастет почти на 80%. Экспресс-тесты имеют здесь дополнительную ценность: заразившихся можно выявить еще до распространения инфекции.

Этой осенью как США, так и соседствующая с нами Латвия начали отдельные программы именно по экпресс-тестированию в школах. При этом для большинства наших производственных предприятий экспресс-тестирование сотрудников по собственной инициативе уже вошло в привычку. Предпосылкой осуществления сплошного тестирования является его периодичность и частота, а также изоляция инфекционно опасных людей. Так как сплошное тестирование - это инвестиция, в настоящее время в Эстонии такой подход не применяется, поэтому мы рассмотрим следующие меры.

Мера № 3: носите маски! Правильное ношение хирургической маски помогает ее обладателю избегать заражения в 70% случаев. В то же время проведенные в школьной среде исследования показывают, что даже если половина людей носит маски - заражаемость снижается почти на 40%. Однако маски не смогут помочь, если в школу попал суперинфицированный человек и близкого контакта с ним избежать не удалось или если с ним придется провести длительное время в одном помещении (час или дольше). Кроме того, в младших классах основной школы до сих пор не научились правильно носить маски.

Мера № 4: проветривайте помещения и очищайте воздух! Проветривание и очистка воздуха находятся на хорошем уровне, если полный воздухообмен происходит примерно четыре раза в час. В большинстве школьных зданий Эстонии такая вентиляция обеспечена, поэтому зачастую в школе воздух может быть чище, чем в магазине или дома. В то же время чистый воздух помогает избежать заражения лишь в том случае, если ученики соблюдают дистанцию в полтора метра, не горланят и сидят спокойно.

В школьной среде это утопия. Любая деятельность, которая немного более интенсивна, чем дыхание, препятствует воздухообмену даже с геометрической прогрессией. Громкая речь или пение вызывают загрязнение воздуха более чем в 80 раз быстрее, чем дыхание в состоянии покоя. Более того, если ученики не соблюдают дистанцию, передача инфекции будет не аэрозольной, она будет происходить через капли, летящие в сторону собеседника. Это означает, что если в классе стопроцентная заполняемость и ученики общаются между собой, то ни от вентиляции, ни от очистки воздуха не будет рассчитанного при планировании эффекта.

В школьной среде для эффективного предотвращения распространения вируса необходимо применять комбинацию нескольких мер (изоляция больных, тестирование здоровых, ношение масок, очистка помещений). Кроме того, без тестирования учеников этой осенью все уроки физкультуры и репетиции хора должны проходить на улице.

Одновременное применение нескольких методов окупится! Если комбинировать и применять различные меры, то распространение вируса можно остановить практически на 97%. При комбинации мер важно учитывать, что в первую очередь используется самая эффективная мера, а затем применяются все остальные. Это гарантирует, что к тому времени, когда сработает менее эффективная мера, более высокий риск уже будет устранен. В любом случае здесь особую роль играет профилактическое тестирование всей школьной семьи, которую можно было бы проводить минимум раз в неделю.