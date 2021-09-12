Вс, 12.09.2021
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Эксперт биомедицины: К коронавирусу нужно ловко приспособиться. Как?

  • Если больны, оставайтесь дома!
  • Всех тестировать!
  • Носите маску!
  • Проветривайте помещения и очищайте воздух!
Райнис Вента. ФОТО: Erakogu

Если скомбинировать и применить различные меры, то распространение коронавируса можно остановить с эффектом до 97 процентов, рассказывает эксперт биомедицины Райнис Вента, пишет Rus.Postimees

Учебный год начался, как и сезон использования внутренних помещений. И Министерство образования, и директора школ придерживаются мнения, что пора адаптироваться к коронавирусу. В то же время в публичном информационном пространстве нет четкого объяснения того, что имеется в виду под адаптацией к коронавирусу и что должны были бы предпринять ученики, учителя и родители.

Заражаемость коронавирусом среди молодежи школьного возраста возросла уже в августе, то есть еще до начала учебного года. Согласно всем предпосылкам, встреча молодых людей в стенах учебных заведений лишь усугубит ситуацию. В основных школах вакцинация не может в значительной степени препятствовать распространению коронавируса. Просто потому, что среди учеников основных школ лишь 38% - старше 12 лет, то есть их уже можно прививать. Но даже если бы всех их удалось вакцинировать, это не помогло бы замедлить распространение коронавируса в школах.

Адаптация означает то, что мы сможем ограничить распространение коронавируса без перевода классов на домашнее обучение или без закрытия школ. Для этого крайне важно ознакомиться со всеми возможностями по предотвращению попадания вируса в школу и его распространения там. Забегая вперед: для достижения достаточного эффекта необходимо комбинировать между собой несколько мер. Начнем с первого и самого простого.

Мера № 1: если вы больны, оставайтесь дома. Даже тогда, когда симптомы легкие и диагноз не поставлен. Можно надеяться, что это поможет предотвратить распространение коронавируса, но следует учитывать, что в момент передачи вируса у 65% источников инфекции еще нет симптомов. Симптомы могут возникнуть через несколько дней, поэтому даже при строгом соблюдении правила

"заболел - оставайся дома" 65% источников инфекции, я имею в виду учеников, попадают в школу. Поэтому, безусловно, необходимо использовать и другие меры.

Мера № 2: всех тестировать! Опубликованные недавно в научном журнале Science результаты сплошного тестирования в Словакии и еще 43 странах показывают, что тестирование всего населения - самый быстрый способ, помимо комендантского часа, остановить распространение инфекции. Сплошное тестирование всего населения раз в неделю с помощью экспресс-тестов и эффективное направление в изоляцию позволили снизить скорость заражения уже за семь дней на 60%. Если сюда добавить профессиональную организацию тестирования и строгую изоляцию зараженных, то эффективность предотвращения распространения инфекции вырастет почти на 80%. Экспресс-тесты имеют здесь дополнительную ценность: заразившихся можно выявить еще до распространения инфекции.

Этой осенью как США, так и соседствующая с нами Латвия начали отдельные программы именно по экпресс-тестированию в школах. При этом для большинства наших производственных предприятий экспресс-тестирование сотрудников по собственной инициативе уже вошло в привычку. Предпосылкой осуществления сплошного тестирования является его периодичность и частота, а также изоляция инфекционно опасных людей. Так как сплошное тестирование - это инвестиция, в настоящее время в Эстонии такой подход не применяется, поэтому мы рассмотрим следующие меры.

Мера № 3: носите маски! Правильное ношение хирургической маски помогает ее обладателю избегать заражения в 70% случаев. В то же время проведенные в школьной среде исследования показывают, что даже если половина людей носит маски - заражаемость снижается почти на 40%. Однако маски не смогут помочь, если в школу попал суперинфицированный человек и близкого контакта с ним избежать не удалось или если с ним придется провести длительное время в одном помещении (час или дольше). Кроме того, в младших классах основной школы до сих пор не научились правильно носить маски.

Мера № 4: проветривайте помещения и очищайте воздух! Проветривание и очистка воздуха находятся на хорошем уровне, если полный воздухообмен происходит примерно четыре раза в час. В большинстве школьных зданий Эстонии такая вентиляция обеспечена, поэтому зачастую в школе воздух может быть чище, чем в магазине или дома. В то же время чистый воздух помогает избежать заражения лишь в том случае, если ученики соблюдают дистанцию в полтора метра, не горланят и сидят спокойно.  

В школьной среде это утопия. Любая деятельность, которая немного более интенсивна, чем дыхание, препятствует воздухообмену даже с геометрической прогрессией. Громкая речь или пение вызывают загрязнение воздуха более чем в 80 раз быстрее, чем дыхание в состоянии покоя. Более того, если ученики не соблюдают дистанцию, передача инфекции будет не аэрозольной, она будет происходить через капли, летящие в сторону собеседника. Это означает, что если в классе стопроцентная заполняемость и ученики общаются между собой, то ни от вентиляции, ни от очистки воздуха не будет рассчитанного при планировании эффекта.

В школьной среде для эффективного предотвращения распространения вируса необходимо применять комбинацию нескольких мер (изоляция больных, тестирование здоровых, ношение масок, очистка помещений). Кроме того, без тестирования учеников этой осенью все уроки физкультуры и репетиции хора должны проходить на улице.

Одновременное применение нескольких методов окупится! Если комбинировать и применять различные меры, то распространение вируса можно остановить практически на 97%. При комбинации мер важно учитывать, что в первую очередь используется самая эффективная мера, а затем применяются все остальные. Это гарантирует, что к тому времени, когда сработает менее эффективная мера, более высокий риск уже будет устранен. В любом случае здесь особую роль играет профилактическое тестирование всей школьной семьи, которую можно было бы проводить минимум раз в неделю.

Как мы видим, адаптация к вирусным заболеваниям - это не ракетостроение, все эти методы мы могли использовать и раньше.


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