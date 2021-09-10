В этом учебном году количество школьников немного выросло

При этом в этом учебном году образование в семье получат 150 детей, что на 24 ребенка или на 13,8% меньше, чем в предыдущем учебном году. Из 150 детей, обучающихся в семье, 139 учеников учатся в 1-6 классах, а 11 человек - ученики 7-8 классов. В прошлом учебном году образование в семье получали 174 школьника.

Как пояснили в Министерстве образования, образование в семье получают дети, родители которых выбрали для своего ребенка форму обучения "образование в семье".

Этот учебный год начали 217 500 школьников и 99 410 дошкольников, в том числе 44 107 детей в возрасте от пяти лет и старше. В этом году количество учащихся по программе основного и общего среднего образования увеличилось на 0,7%.

В группе 1-6-х классов приступили к учебе 118 855 школьников, из которых 860 будут учиться дистанционно, а 139 - в семье. В этом году наибольшее количество детей зафиксировано в группе 1-х классов - процесс обучения в 2021/2022 году начали 21 520 первоклассников.

В группе 7-9-х классов учатся 62 911 школьников, из которых 1521 ребенок будет обучаться дистанционно, а 11 детей будут учиться в семье. В этом году наибольшее количество учеников этой категории приходится на группу 7-х класчов - 21 611 школьников.

Общее образование в средней школе получают 35 734 детей, из них 4 733 ученика будут обучаться дистанционно. В средней школе больше всего учеников среди выпускников - 12 234 учащихся 12-х классов.

Всего в этом году на дистанционном обучении с 1-го по 12-й классы будут обучаться 7 114 детей.