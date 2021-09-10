Зарегистрирована партия Шлесерса "Латвия на первом месте"

За учреждение партии подписались 499 человек. Учредительный конгресс партии прошел 14 августа, ее лидер - бывший политик Айнар Шлесерс .

Среди учредителей партии - бизнесмен Арнис Громовс, жена Вилиса Криштопанса Айя Криштопане, инфлюенсеры Майя Арманева и Элина Дидрихсоне, джазовая певица Иоланта Гулбе и ее муж, музыкант Денис Пашкевич, бывший глава муниципальной полиции Янис Гедушевс и другие.