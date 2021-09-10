Видео ⟩ Попытки получить поддельные сертификаты Covid-19 продолжаются: появилась новая схема

В качестве примера того, как люди пытаются таким образом получить сертификат Covid-19 без вакцинации, TV3 Ziņas приводит торговый центр Akropole, где находится один из многих пунктов вакцинации в Риге. То, что подобные ситуации наблюдались неоднократно, подтверждают и сами вакцинаторы - Veselības centrs 4 (VC4), который работает в конкретном торговом центре.

Руководитель проекта вакцинации VC4 Джейна Межале признает, что "у нас были случаи, когда человек регистрировался, а в итоге звучали комментарии, что ему нужно идти, или ему позвонили, или что-то еще, и он уходил. Такие случаи время от времени происходят, но мы не наблюдаем их большого роста, по крайней мере, в наших пунктах вакцинации".

Однако вероятность того, что при этом удастся получить желаемый сертификат, центр вакцинации полностью исключает.

В пунктах вакцинации весь процесс односторонний и состоит из нескольких этапов. И если последний этап - получение вакцины - пропущен, то сертификат не выдается.

"Если человек прибывает в центр вакцинации, он регистрируется у регистратора, вводится в систему данных, и если в этот момент он решает не делать прививку и уезжает, оператор немедленно аннулирует регистрацию, соответственно, факта вакцинации, так сказать, не существует. Другими словами, человек, который не был вакцинирован против Covid-19, не сможет получить доступ к сертификату", - говорит Джейна Межале.

Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации NVD, отмечает, что это абсолютно обманчивая схема, которая, во-первых, угрожает общественной безопасности, а во-вторых, не имеет никакого эффекта, поскольку в любом случае человек, действующий таким образом, не может получить сертификат, если он не был привит. Юхневича также призывает не пытаться использовать такой способ получения сертификатов, чтобы не тратить время тех, кто проводит вакцинацию.

Между тем Государственная полиция указывает, что она также продолжает получать информацию о возможных случаях подделки сертификатов о вакцинации и что каждый сигнал тщательно проверяется. Кроме того, наблюдения правоохранительных органов показывают, что активизировались мошенники, предлагающие купить сертификаты о вакцинации против Covid-19 в интернете. Однако эти предложения являются попытками мошенничества, поскольку QR-коды нельзя подделать.