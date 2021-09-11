От талибов - к талибам. История терактов 11 сентября и войны США с мировым терроризмом

“Небольшая группировка из пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также всего нескольких тысяч военных на земле могли бы оказать существенное давление на "Аль-Каиду" и помешать террористам снова получить убежище в Афганистане” , — считает Сейлс.

Адмирал Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий силами НАТО, не согласен: “Если бы Трампа переизбрали, мы бы в любом случае вышли из Афганистана. Скорее всего, даже еще раньше”.

В США за последний месяц провели сразу несколько опросов общественного мнения и выяснили, что от 53 до 63% респондентов — в зависимости от постановки вопроса — в целом поддерживают вывод войск из Ирака. Но то, как именно происходила эвакуация, не одобряют 74% американцев.

ФОТО: BBC

За два десятилетия афганскую проблему не удалось решить никому. Джордж Буш был слишком увлечен Ираком. Барак Обама назвал Ирак ошибкой, но начал увеличивать, а потом сокращать контингент в Афганистане. Дональд Трамп подписал с талибами неожиданное соглашение. Джо Байден попытался мирно вывести войска из Афганистана, но в итоге ему пришлось взять на себя ответственность за хаос, в котором военные эвакуировали людей из Кабула.

“Американцы, особенно молодежь, воспринимают происходящее в Афганистане как конфликт, который нельзя закончить. Они считают, что США не добьются там победы, потому что знают, сколько человек убито и ранено в этой войне. Американская общественность была готова к уходу из Афганистана”, — говорит бывшая замгоссекретаря Роуз Геттемюллер.

Но американцы не были готовы к такому уходу. Как и накануне 11 сентября 2001 года, “Талибан” снова у власти, снова устанавливает в стране свои порядки и по-прежнему сохраняет тесные связи с “Аль-Каидой”, организовавшей теракты, с которых все началось.

Получается, что войну с террором выиграть нельзя?

“Ее точно нельзя выиграть только с помощью жесткой силы, — считает адмирал Ставридис. — Но сочетание жесткой и мягкой силы — инструментов дипломатии, экономической помощи, образования — может значительно снизить угрозу терроризма”. Несмотря ни на что, Ставридис уверен, что мир стал более безопасным за последние двадцать лет — в основном благодаря разгрому “Аль-Каиды”, оставшиеся боевики которой сейчас сосредоточены на выживании.

С его оценкой не согласен британский эксперт Королевского института оборонных исследований Пол О’Нил, служивший в королевских военно-воздушных силах и в Ираке, и в Афганистане: