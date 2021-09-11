От талибов - к талибам. История терактов 11 сентября и войны США с мировым терроризмом

Джордж Буш-младший считал иначе. Режим Саддама Хусейна раздражал его еще до 11 сентября, и это раздражение наверняка передалось ему по наследству: отец Буша, 41-й президент США Джордж Буш-старший, тоже воевал в Ираке, но в 1991 году. Тогда режим иракского диктатора Саддама Хусейна решил оккупировать соседний Кувейт, чтобы получить контроль над нефтяными месторождениями.
Но Бушу-старшему не удалось свергнуть режим Хусейна — и он вывел войска из страны, объявив, что не хочет жертв среди американских военных.
В 2001 году, по воспоминаниям тогдашнего министра обороны Дональда Рамсфельда, Буш-младший попросил его рассмотреть возможность войны с Ираком за пятнадцать дней до терактов 11 сентября.
Сразу после падения башен-близнецов эти обсуждения стали еще активнее. Единственная проблема — очевидных причин для вторжения в Ирак не было, как не было и доказательств связи “Аль-Каиды” и Усамы бен Ладена с Саддамом Хусейном.
Но уже с января 2002 года Буш начал говорить о том, что Ирак принадлежит к “оси зла” и угрожает безопасности США своим “разрушительным оружием”. Американские спецслужбы точно знали, что у Багдада не было ядерной бомбы, но толком не понимали, есть ли у Хусейна биологическое оружие.
Несмотря на это, в феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл в Совбезе ООН уверенно заявил, что у Вашингтона есть твердые доказательства наличия у режима Саддама Хусейна оружия массового уничтожения.
Через месяц началась война в Ираке. На тот момент ее поддерживали примерно 64% американцев.
США направили в Ирак более 130 тысяч военных - это примерно 10% всей численности вооруженных сил страны. Еще почти 50 тысяч прислали союзники Вашингтона. Казавшаяся мощной армия Ирака не оказала американцам существенного сопротивления.
“Иракские военные были оснащены техникой советского образца. У них была очень, очень большая армия — несколько дивизий, которым предстояло обороняться в своей собственной стране. И если цель операции — смена режима в Ираке, то просто необходимо иметь на земле большую концентрацию обычных армейских подразделений, а также силы специального назначения”, — рассуждает генерал Бен Ходжес.
Уже 9 апреля — меньше, чем через две недели после начала вторжения, — военные США взяли под контроль Багдад. 1 мая 2003 года Буш объявил о победе. Он добавил, что в Ираке еще многое нужно будет сделать, но “поворотный момент уже пройден”.
Оружие массового уничтожения в стране так и не нашли.
К этому моменту находившаяся в оппозиции Демократическая партия США начала критиковать Буша, а журналисты, глядя на число жертв и царящий хаос, начали задавать вопросы администрации президента. В соцсетях — в то время в США был популярен MySpace — вирусным стал текст того самого выступления Барака Обамы на антивоенном митинге.
Тем временем ситуация в Ираке ухудшалась.
“Это очень странное чувство. Помню, как в конце нашей первой командировки в Ирак, я думал: “Это работает!” Я чувствовал, что у нас получалось. Конечно, я отвечал только за небольшой участок на севере Ирака — район Мосула к югу от него. Но мне казалось, что мы все делаем правильно, и наша стратегия работает. Поэтому я был настроен очень оптимистично, когда приехал в Ирак во второй раз, в 2005 году, а потом еще в 2006-м. И вот тогда я увидел, что все уже стало по-другому. Столкновения были гораздо более кровавыми, ситуация становилась все сложнее и сложнее, а враг становился сильнее”, — вспоминает генерал Ходжес.