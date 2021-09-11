Паре в Швеции не позволили назвать сына Владимиром Путиным

Шведское налоговое агентство Skatteverket отклонило просьбу пары назвать своего сына как президента России.
Дело в том, что закон не позволяет использовать слова, которые могут быть оскорбительными или создавать дискомфорт другим, кроме того, фамилия не может быть точно такой же, как у других.
Закон также не позволяет использовать слова, по очевидным причинам не подходящие для имени людей.
Закон распространяется и на взрослых, пожелавших сменить имя.
Паре, проживающей на юге Швеции, неизвестно, какой из этих принципов лежал в основе решения.
Статистические данные Швеции свидетельствуют, что в стране всего 1413 мужчин с именем Владимир.
Другие отклоненные агентством имена - Аллах, Кью (Q), Форд (Ford) и Пилзнер (Pilzner). Однако есть имена, которые "обошли" этот закон - Металлика (Metallica) и Гугл (Google).