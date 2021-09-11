Сб, 11.09.2021
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о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании

Паре в Швеции не позволили назвать сына Владимиром Путиным

Иллюстративное фото ФОТО: Christian Bowen/Unsplash

В Швеции имя новорожденного ребенка необходимо зарегистрировать в течение трех месяцев после рождения. Одна пара решила дать своему сыну имя Владимир Путин, пишет портал Apollo со ссылкой на Independent.

Шведское налоговое агентство Skatteverket отклонило просьбу пары назвать своего сына как президента России.

Дело в том, что закон не позволяет использовать слова, которые могут быть оскорбительными или создавать дискомфорт другим, кроме того, фамилия не может быть точно такой же, как у других.

Закон также не позволяет использовать слова, по очевидным причинам не подходящие для имени людей.

Закон распространяется и на взрослых, пожелавших сменить имя.

Паре, проживающей на юге Швеции, неизвестно, какой из этих принципов лежал в основе решения.

Статистические данные Швеции свидетельствуют, что в стране всего 1413 мужчин с именем Владимир.

Другие отклоненные агентством имена - Аллах, Кью (Q), Форд (Ford) и Пилзнер (Pilzner). Однако есть имена, которые "обошли" этот закон - Металлика (Metallica) и Гугл (Google).


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