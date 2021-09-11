Сб, 11.09.2021
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Командующий Силами обороны Эстонии: Нападение России не исключено

Мартин Херем. ФОТО: Madis Veltman

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем в передаче "Otse uudistemajast" сказал, что нельзя исключать нападение России, но к нему следует как можно лучше подготовиться, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

Обсуждая потенциальную российскую угрозу, Херем сказал, что нельзя исключать нападение и к нему нужно быть максимально готовыми.

"Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году, следующем, в течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших лет", - сказал он.

"Следует ли нам выделять ресурс на способности, которые будут доступны в течение ближайших лет, или у нас есть время до 2030 года и она нападет только тогда? Я как командующий Силами обороны не решаюсь инвестировать в то, что будет готово когда-нибудь в будущем через пять или шесть лет. Я должен смотреть на то, что было бы готово к войне уже сегодня", - подчеркнул генерал.

На вопрос, как он представляет себе российское нападение, Херем ответил, что безусловно многоплановым.

"Скорее всего, цель России не оккупировать нас - она не хочет получить контроль с помощью оккупации, ей подходят нестабильность и влияние посредством нестабильности,

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- пояснил генерал. - Будет ли это нестабильность того типа, как в Грузии, Украине, Молдове, где она обладает влиянием, а не контролем, и в ее руках какие-то бразды правления, или это будет какая-то другая нестабильность, это отдельный вопрос".

"И для этого не нужно оккупировать Таллинн. Для этого можно совершить короткое, ограниченное вторжение военными силами, которое до, после и одновременно будут поддерживать другие элементы гибридной войны", - продолжил Херем. По его оценке, это может напоминать конфликт на востоке Украины или быть его непродолжительной версией.


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