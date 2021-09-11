Фото ⟩ Муниципальные выборы: Вараклянский край активнее, чем летом, Резекненский - отстает

Явка избирателей в Вараклянах уже превысила явку избирателей в течение всего дня на муниципальных выборах в июне, которая составила только 34%.
На выборах в Резекненском и Вараклянском краях можно будет проголосовать сегодня до 20:00.
Галерея: Голосование в доме культуры Вараклянах
Явка избирателей в Вараклянах по-прежнему значительно выше, а в Резекненском крае - ниже, чем на муниципальных выборах в начале июня, когда избирались остальные самоуправления.
Политолог: высокая активность избирателей в Вараклянском крае связана с решением сохранить его отдельным самоуправлением
Явка избирателей в Вараклянском крае сейчас значительно выше, чем в Резекненском, что можно объяснить решением о сохранении Вараклянского края как отдельного самоуправления, считает преподаватель Рижского университета им. Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
По ее словам, высокая явка была ожидаема, так как жители Вараклянского края уже в начале лета активно участвовали в различных акциях, связанных с решениями о дальнейшей судьбе самоуправления.
В настоящее время, проявляя большую активность на выборах, жители края потенциально надеются, что это обеспечит сохранение автономии местной власти, считает политолог.
С другой стороны, Резекненский край отражает общую тенденцию в Латвии, которая уже проявилась на муниципальных выборах в июне этого года, когда явка избирателей была крайне низкой. Тогда некоторые эксперты объясняли это тем, что выборы не проводились в Риге, что и уменьшило мотивацию кандидатов и избирателей к участию.