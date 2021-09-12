Апатичный Резекненский край, активный Вараклянский: подведены итоги "отложенных" выборов

В Резекненском крае победил список прежнего председателя Шварца

На выборах в Резекненскую краевую думу с небольшим перевесом голосов победил список прежнего председателя Монвидса Шварца, в котором объединились "Новое единство", "Движение За!" и Латгальская партия, сообщает Центральная избирательная комиссия.

За список, возглавляемый Шварцем, проголосовали 28,92% избирателей, за ним следует "Согласие", которое поддержали 27,34% избирателей. Лидером списка "Согласия" является экс-глава Вилянской краевой думы Екатерина Иванова.

После административно-территориальной реформы Вилянский края вошел в состав Резекненского. В новой думе 19 депутатов.

За двумя вышеупомянутыми списками следуют Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 11,3% голосов, "Для развития Латвии"- 9,7%, объединенный список Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов (ЛОР) - 7,88% и Новая консервативная партия (НКП) - 7,35%. В думу не прошли Русский союз Латвии, который набрал 3,71% голосов, и Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) - 2,71%.

Расчеты агентства LETA показывают, что список Шварца и "Согласие" получили по шесть мандатов каждый, СЗК, "Для развития Латвии" и НО / ЛОР - по два, а НКП - один мандат.

В этом году в Резекненском крае была очень низкая явка избирателей - голосовать пришло 25,97% избирателей, что меньше среднего показателя на выборах, состоявшихся в Латвии в июне.

На предыдущих выборах в Резекненском крае в 2017 году больше всего голосов набрало "Согласие", а за ним последовал объединенный список во главе со Шварцем (Латгальская партия, "Единство" и НО). Несмотря на перевес голосов у "Согласия", у власти в 2017 году остался Шварц.

На выборах в Вараклянском крае победил список прежнего председателя Юстса

На выборах в думу Вараклянского края больше всего голосов набрала партия "Для развития Латвии", список которой возглавляет прежний председатель Марис Юстс, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За список Юстса проголосовали 64,73% избирателей, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 20,32%, за объединенный список Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов (ЛОР) - 9,86%, за "Объединение жителей" - 3,77%, и оно не прошло в думу.

Хотя границы края не изменились, в этом году в думу избраны 15 депутатов вместо прежних девяти.

По расчетам агентства LETA, "Для развития Латвии" получит десять мандатов, СЗК - три, объединенный список НО/ЛОР - два мандата.

В этом году на муниципальных выборах в Вараклянском крае была самая высокая явка избирателей в Латвии - на выборы пришли 59,39% обладающих правом голоса жителей края.

На предыдущих муниципальных выборах в 2017 году в Вараклянах участвовало три списка объединений избирателей, и победу одержал список Юстса "Едины за край", получивший шесть из девяти депутатских мандатов. В этом году объединения избирателей больше не могли участвовать в выборах, поэтому их лидеры присоединились к национальным партиям.

CVK: выборы в Резекненском и Вараклянском краях прошли без значительных инцидентов

Выборы в Резекненском и Вараклянском краях прошли без существенных инцидентов, сообщила руководитель информационного отдела Центральной избирательной комиссии (CVK) Лаура Захарова.

По данным CVK, выборы прошли спокойно, хотя были избиратели, которые выразили свое недовольство тем, что им не предоставили возможность проголосовать из-за не соблюденных ими самими формальностей.

Представитель CVK пояснила, что эти случаи были связаны с ситуациями, когда жители не декларировались вовремя в соответствующем крае или не зарегистрировались для участия в выборах, если они владеют недвижимостью в соответствующем муниципалитете. Как показывает опыт CVK, такие ситуации на выборах бывали и раньше.

"Не было никаких существенных инцидентов, которые могли бы повлиять на результаты выборов", - сказала Захарова.