Почему порой так хочется вернуться к старой любви и когда в этом есть смысл

Для некоторых это выглядит так: лучше вернуться к тому, о ком ты кое-что знаешь, чем начинать с тем, о ком ты не знаешь вообще ничего.

Перемены, приносящие радость

А вот еще один положительный момент в возвращении к прошлым отношениям: вы понимаете, что изменилось с тех пор, как вы расстались.

У вас нет такого преимущества, когда вы начинаете встречаться с новым знакомым - вы просто не знаете, как он менялся в течение времени, были ли это перемены к лучшему, повзрослел ли он.

В случае со старой любовью вы можете сравнить "тогда" и "теперь". Курянски говорит, что одна из наиболее распространенных причин возобновления отношений такова: оба партнера чувствуют, что они повзрослели, стали более зрелыми как личность.

Разжечь огонь старых отношений - это не для всех, говорят эксперты, но знание друг друга, пусть и основанное на горьком опыте, может давать определенные преимущества ФОТО: Getty Images

Виолетт де Айала из Майами, глава FemCity, организации, помогающей женщинам, публично рассказала о том, как в 2019 году она вновь вышла замуж за своего бывшего мужа.

"Когда мы снова начали встречаться, это было очень мило, поскольку мы знали друг друга, но кое-что в нас изменилось, - говорит она. - Пока мы жили порознь, мы оба поработали над собой в тех областях, которые в этом нуждались, так что во многом мы предстали друг перед другом обновленными".

"Определенные элементы нашей личности, развившись, сделали процесс воссоединения прекрасным, хотя нам и пришлось преодолевать боль прошлого разрыва", - добавляет она.

"Он больше не считает наши отношения чем-то само собой разумеющимся. Он начал дарить мне то, что имеет глубокий смысл. Теперь время от времени он напоминает о том, как любит и ценит меня. Раньше всего этого не было".

Но даже если вы спустя долгое время вернулись к своему бывшему партнеру и увидели, что ничего не изменилось, что вся токсичность прежних отношений никуда не делась - понимание этого тоже дает вам определенные преимущества, поможет избежать повторения беды.

"Иногда, набравшись жизненного опыта и мудрости в других отношениях, люди думают: господи, ну теперь-то я, может быть, смогу преодолеть те препятствия, в которые мы уперлись когда-то", - говорит Макналти.

Однако, как он подчеркивает, главное здесь, чтобы люди отдавали себе отчет в том, какие неразрешимые проблемы у них были раньше, и готовы были честно сказать себе, изменилось ли что-то с тех пор.

"Любовь и секс на фоне апокалипсиса"

Перед тем, как нырнуть с головой в омут старых отношений, надеясь, что они будут новыми, задайте себе вопрос, зачем вы это делаете. Потому что очень многое может пойти не так.