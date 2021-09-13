Пн, 13.09.2021
Иногда жители удивляются, пугаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях Леонид Калниньш, генерал-лейтенант
Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

Северная Корея провела испытания новых ракет

Иллюстративное фото ФОТО: Reuter/ScanPix

В конце прошлой недели Северная Корея провела испытания крылатых ракет дальнего радиуса действия нового типа, сообщило в понедельник официальное новостное агентство Пхеньяна KCNA, назвав ракеты "чрезвычайно значительным стратегическим оружием".

Как указывает агентство, испытания состоялись в субботу и воскресенье, пишет AFP.

Как говорится в заявлении индийско-тихоокеанского командования вооруженных сил США, "эти активности акцентируют фокусировку КНДР на развитии своей военной программы, что создает угрозы для ее соседей и международного сообщества".

США "продолжают следить за ситуацией и активно консультируются с союзниками и партнерами".

Прошедшие испытания - первые с марта, а с 2017 года Северная Корея не проводила ядерных испытаний или испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Ракеты пролетели 500 километров над Северной Кореей и ее территориальными водами и попали в цели.

На помним, на КНДР из-за ядерной программы государства и испытания баллистических ракет были наложены международные санкции.

Пхеньян не прекратил развивать крылатые ракеты, их Северная Корея испытывала и ранее.


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