Северная Корея провела испытания новых ракет

Как указывает агентство, испытания состоялись в субботу и воскресенье, пишет AFP.

Как говорится в заявлении индийско-тихоокеанского командования вооруженных сил США, "эти активности акцентируют фокусировку КНДР на развитии своей военной программы, что создает угрозы для ее соседей и международного сообщества".

США "продолжают следить за ситуацией и активно консультируются с союзниками и партнерами".

Прошедшие испытания - первые с марта, а с 2017 года Северная Корея не проводила ядерных испытаний или испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Ракеты пролетели 500 километров над Северной Кореей и ее территориальными водами и попали в цели.

На помним, на КНДР из-за ядерной программы государства и испытания баллистических ракет были наложены международные санкции.