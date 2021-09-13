Пьяная женщина нецензурно ругалась в кафе и ела чужую еду, а потом сорвала дверь в участке полиции

В субботу, 11 сентября, в Кандаве женщина 1968 года рождения своими действиями мешала как работе кафе, так и покою посетителей. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, что выражалось в пошатывании и нестабильном стоянии на ногах, бессвязной речи, криках и нецензурной брани, а также сильном запахе алкоголя.

Она подошла к одному из столиков, села и без разрешения посетителей начала есть и пить поданные клиентам блюда и напитки.

На место происшествия прибыли стражи порядка, которые призвали женщину прекратить хулиганить и назвать свои личные данные, однако дама отказалась это сделать. Полицейские решили задержать женщину и доставить ее в участок в Тукумсе. Во время задержания женщина вела себя агрессивно, поэтому было принято решение надеть на нее наручники.

В полицейском участке дама продолжала вести себя агрессивно - она сорвала с петель дверь и вырвала находящуюся под раковиной трубу в помещении временного задержания.