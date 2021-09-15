Инфляция растет: изменения ощутимо отразятся и на ценах на товары и услуги

Кроме того, речь идет не только о странах Балтии:

инфляция одной из наиболее влиятельных экономик мира - США - достигла 5,4% - и это самый высокий показатель за последние 13 лет.

Роландас Виршилас ФОТО: Пресс-фото

Изменения цен на продукты, электроэнергию, металл и пластмассу повлияют и на пивоварни, считает исполнительный директор Carlsberg Baltic Роландас Виршилас.

Электричество - на 42%, природный газ - на 83%

Ожидается рост цен не только на природные ресурсы и различные необходимые в процессе производства материалы, например, на пластиковые материалы-примерно на 12%, на бумагу - на 12%, на электричество - на 42%, и так далее. Латвийский предприниматель и финансист Гирт Рунгайнис указывает, что цены на нефть по различным причинам продолжат расти и, вероятно, достигнут своего исторического пика.

В свою очередь, литовский финансовый аналитик Мариус Дубников указал, что цены на природный газ выросли на 83%. Это, разумеется, скажется и на ценах на сельскохозяйственные продукты: чтобы произвести, собрать, транспортировать и обработать рис, пшеницу, хмель или другие культуры, необходим большой объём дизельного топлива или других энергоресурсов. Прогнозы свидетельствуют, что, например, цены на солод и рис увеличатся на 16%. Подобные изменения несомненно скажутся на производителях продовольственных товаров.

Растущий спрос на металл

Различные культуры, например, хмель, являются ключевым сырьем для пивоварен. Также на нас влияет рост цен на на металл, который, по различным прогнозам, может достичь 25%. Как поясняет Рунгайнис - многие производители металла остановили или снизили активность своей деятельности и сократили сотрудников, кроме того, рост цен стимулирует начатая президентом США программа обновления инфраструктуры, что означает, что в этой стране стремительно растет и продолжит расти спрос на металл. Для пивоварен это время, полное вызовов, поскольку в следующем году, в зависимости от вида, стоимость солода вырастет на 16% - 19%; алюминиевых банок и металлических пробок - на четверть, а цена хмеля - на 10% и более, но самым существенным будет скачек цен в сфере энергетики, поскольку в процессе производства пива потребляется очень много энергии, например, во время брожения, охлаждения и ферментирования, тогда как в сфере электроэнергии ожидается почти 20% рост цен.

Предпринимателям необходимо искать компромисс

В то же время необходимо найти решения, дружественные как по отношению к потребителям, так и к партнерам: максимально закупиться сырьем у местных производителей, поскольку это позволит сэкономить на транспортных издержках и уменьшить загрязнение окружающей среды. Этот аспект очень важен, даже если разница в цене минимальная. Принимая решения, предпринимателям все чаще придется искать компромисс: чтобы и кошельки потребителей уберечь, и в то же время чтобы предприятие не теряло свою прибыль, убежден Виршилас.

Отношения с Китаем и прерванная цепочка поставок

На ситуацию в странах Балтии влияет и ухудшение отношений с Китаем - Литва ежегодно импортирует из Китая товары стоимостью 1,3 миллиарда евро, для Латвии это тоже один из ключевых партнеров в сфере импорта (товары из Китая составляют 6,6% от общего объёма). Дополнительные сложности вызывает и нарушенный в связи с пандемией контейнерооборот - стремительно выросли цены на контейнеры, увеличившись в 5-6 раз и до сих пор не снизившись. В результате производители не получают необходимое сырье или вынуждены платить за него гораздо больше.

Однако, существует мнение, что перерывы в поставках, вызванные пандемией, должны прекратиться в следующем году. Это должно уменьшить рост цен на нефть. Именно проблемы с грузовыми контейнерами в известной степени вызвали рост цен, начавшийся примерно полтора года назад.

Среди экспертов нет единого мнения о том, насколько стремительным и длительным будет рост цен, однако ясно одно - ситуация в 2022 году станет позволит делать более четкие прогнозы.