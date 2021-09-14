В российском учебнике по английскому языку для шестого класса нашли ссылку на порносайт

"Фонтанка" и Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на учеников и родителей сообщили о том, что на одной из страниц книги, в разделе Who are you? ("Кто ты?"), есть ссылка на сайт под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer ("Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент").

На нем показаны три порнографических изображения, порнорассказ и видео с танцем.

Как отмечает "Фонтанка", домен часто менял владельцев, последний раз - в июне 2021 года.

Кроме того, один из пользователей "Пикабу", ребенок которого учится в Подмосковье по учебнику Spotlight от 2019 года, рассказал, что в примере идентификационной карточки жителя ЕС указаны данные порноактрисы.

Директор петербургской школы заявила "Фонтанке", что учебники они получают от Министерства просвещения.