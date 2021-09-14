Вт, 14.09.2021
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В российском учебнике по английскому языку для шестого класса нашли ссылку на порносайт

ФОТО: Unspalsh

В российских школьных учебниках по английскому языку Spotlight для шестого класса, которые были изданы в 2008, 2014 и 2021 годах, нашли на ссылку на порносайт. Издательство "Просвещение" приостановило выпуск книг, пишет Esquire.ru со ссылкой на ТАСС.

"Фонтанка" и Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на учеников и родителей сообщили о том, что на одной из страниц книги, в разделе Who are you? ("Кто ты?"), есть ссылка на сайт под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer ("Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент").

На нем показаны три порнографических изображения, порнорассказ и видео с танцем.

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Как отмечает "Фонтанка", домен часто менял владельцев, последний раз - в июне 2021 года. 

Кроме того, один из пользователей "Пикабу", ребенок которого учится в Подмосковье по учебнику Spotlight от 2019 года, рассказал, что в примере идентификационной карточки жителя ЕС указаны данные порноактрисы.

Директор петербургской школы заявила "Фонтанке", что учебники они получают от Министерства просвещения.

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В издательстве "Просвещение" сообщили, что приостановили выпуск и распространение печатной версии учебника. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт.


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