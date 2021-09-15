Кривляние и небритые подмышки: дочь Мадонны Лурдес шокировала фанатов на Met Gala

24-летняя модель, впервые посетившая Met Gala, была одета в платье бренда Moschino, которое обнажало ее живот.

Несмотря на престижный статус мероприятия, дочь Мадонны кривлялась перед фотографами и показывала язык. Внимательные зрители также заметили, что она в который раз забыла об эпиляции подмышек.

Темой Met Gala в этом году была эволюция американской моды, и организаторы заявили, что бал будет отмечать устойчивость, разнообразие и инклюзивность американских брендов.

Как известно, Met Gala проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 1971 года.