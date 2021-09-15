Кривляние и небритые подмышки: дочь Мадонны Лурдес шокировала фанатов на Met Gala
Дочь поп-звезды Мадонны Лурдес Леон (24) посетила показ самого роскошного бала года Met Gala, где позировала для фотографов в смелых позах.
Дочь поп-звезды Мадонны Лурдес Леон (24) посетила показ самого роскошного бала года Met Gala, где позировала для фотографов в смелых позах.
24-летняя модель, впервые посетившая Met Gala, была одета в платье бренда Moschino, которое обнажало ее живот.
Несмотря на престижный статус мероприятия, дочь Мадонны кривлялась перед фотографами и показывала язык. Внимательные зрители также заметили, что она в который раз забыла об эпиляции подмышек.
Темой Met Gala в этом году была эволюция американской моды, и организаторы заявили, что бал будет отмечать устойчивость, разнообразие и инклюзивность американских брендов.
Как известно, Met Gala проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 1971 года.
За день до мероприятия певица Мадонна также привлекла внимание поклонников на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021. Певица открывала церемонию и предстала в черном кожаном корсете и фуражке. После вступительной речи Мадонна повернулась к залу спиной - скрывать ей было почти что нечего... Конечно, ее образ не обошел стороной и Twitter. Большинство пользователей пришли в восторг и восхитились тем, как выглядит и держится 63-летняя артистка.