Вс, 16.08.2020
Он был человек, который, если позвонишь в три ночи, он тебе придет на помощь. Он никогда тебя в беде не оставит, всегда поддержит и поможет. Последнее отдаст, но поможет. Приятель о погибшем на протестах Александре Тарайковском

Наркотики в 15 лет и "влюбленность" в бойфренда мамы - дочь Мадонны Лурдес

ФОТО: instagram.com/celebretouch/

Сейчас ей 23, она набирает обороты в модельной индустрии, готовится к тайной свадьбе и просто счастлива. Но так было не всегда. Какого же это быть дочерью поп-дивы Мадонны? Рассказываем! 

Семья

ФОТО: Scanpix/AP

Лурдес Мария Чикконе-Леон (Лола) появилась на свет 14 октября 1996 года. Она является дочерью знаменитой поп-дивы Мадонны и кубинского фитнес-тренера и начинающего актера Карлоса Леона. 

Хотя пара и распалась спустя год после рождения дочери, отношения как с матерью, так и с отцом у девушки хорошие. В один момент Лурдес во время подростковых протестов даже уехала от матери жить к отцу. В свою очередь, Карлосу Леону не очень нравилось то, что Мадонна уже с ранних лет приобщала девочку к миру шоу-бизнеса, но он не отговаривал ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Frankses (@aleandkevinfranks) on

В детстве Лурдес воспитывалась в закрытой католической школе. Позже - изучала пение и сценическое искусство в Мичигане.

У Мадонны она не единственный ребенок, но является первенцем. К слову, у поп-дивы двое биологических детей и четверо приемных из Малави. Со всеми у Лурдес сложились теплые отношения. 

Моделинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 👽 (@lourdesleon.ciccone) on

Девушка выбрала отличный от матери путь - карьеру модели. Первые шаги были сделаны в качестве дизайнера собственной линии одежды и аксессуаров для подростков от Мадонны. Девочке тогда было всего 13 лет, и коллекцию критики приняли холодно.

Сейчас же Лурдес выступает в качестве модели и является лицом многих бьюти- и модных брендов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 👽 (@lourdesleon.ciccone) on

Лола является одной из муз Жана-Поля Готье. В апреле прошлого года дочь Мадонны представила неожиданную коллаборацию бренда уличной моды Supreme и французского модного дома Jean Paul Gaultier, где позировала в белом облегающем топе, черном пиджаке в полоску и красных брюках с провокационной надписью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @llnoway on

Дочь Мадонны обожает эпатировать публику провокационными нарядами. Например, ей не составляет труда выйти в "голом" платье на дизайнерскую премию. А ее дебют на подиуме состоялся в бра из цепочек и ракушек.

Ее, как и многих звездных детей, продюсеры и режиссеры звали и к себе в кино. Так было и с одной частью Гарри Поттера, но родители Лурдес ответили категоричным отказом. 

К слову, Лола, как и Мадонна, поддерживает движение бодипозитива, призывая людей, в частности девушек, принимать себя такими, какие они есть, с неидеальным телом.

Сходство с Леди Гагой

В сентябре прошлого года девушку резко начали внешне сравнивать не с матерью, а с другой поп-исполнительницей - Леди Гагой. Внимание поклонников было обращено на это сходство после того, как Лурдес в качестве гостьи посетила модный  показ Proenza Schouler в Нью-Йорке. Пользователи Сети уже прозвали дочь Мадонны "двойником" Леди Гаги.

Личная жизнь

Различные СМИ пишут, что в подростковом возрасте Лурдес увлекалась наркотиками, но Мадонне удалось своевременно образумить ее. В 16 лет у дочери звезды был роман с мужчиной вдвое старше ее. В то же время она начала курить. У Мадонны не вышло убедить дочь расстаться с мужчиной, и Лурдес уехала жить к отцу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 👽 (@lourdesleon.ciccone) on

Ходят слухи (подтверждений этому нет), что однажды Лола влюбилась в бойфренда матери. Причиной конфликта матери и дочери стал 26-летний Тимор Стеффенс, которого Мадонна тут же выгнала из своего дома.

Романов у 23-летней Лурдес было уже предостаточно. Одним из ее возлюбленных в свое время был актер Тимоти Шаламе, однако отношения с ним не продлились более года. 

С 2017 года и по настоящее время Лурдес живет вместе с Джонатаном Апулию - скейтбордистом и фотографом из Огайо. В 2019 году в СМИ появилась информация, что влюбленные готовятся к свадьбе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 👽 (@lourdesleon.ciccone) on

Девушка уже познакомилась с потенциальной свекровью, и они понравились друг другу! 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ