Наркотики в 15 лет и "влюбленность" в бойфренда мамы - дочь Мадонны Лурдес

Сейчас ей 23, она набирает обороты в модельной индустрии, готовится к тайной свадьбе и просто счастлива. Но так было не всегда. Какого же это быть дочерью поп-дивы Мадонны? Рассказываем!
Семья
Лурдес Мария Чикконе-Леон (Лола) появилась на свет 14 октября 1996 года. Она является дочерью знаменитой поп-дивы Мадонны и кубинского фитнес-тренера и начинающего актера Карлоса Леона.
Хотя пара и распалась спустя год после рождения дочери, отношения как с матерью, так и с отцом у девушки хорошие. В один момент Лурдес во время подростковых протестов даже уехала от матери жить к отцу. В свою очередь, Карлосу Леону не очень нравилось то, что Мадонна уже с ранних лет приобщала девочку к миру шоу-бизнеса, но он не отговаривал ее.
В детстве Лурдес воспитывалась в закрытой католической школе. Позже - изучала пение и сценическое искусство в Мичигане.
У Мадонны она не единственный ребенок, но является первенцем. К слову, у поп-дивы двое биологических детей и четверо приемных из Малави. Со всеми у Лурдес сложились теплые отношения.
Моделинг
Девушка выбрала отличный от матери путь - карьеру модели. Первые шаги были сделаны в качестве дизайнера собственной линии одежды и аксессуаров для подростков от Мадонны. Девочке тогда было всего 13 лет, и коллекцию критики приняли холодно.
Сейчас же Лурдес выступает в качестве модели и является лицом многих бьюти- и модных брендов.
Лола является одной из муз Жана-Поля Готье. В апреле прошлого года дочь Мадонны представила неожиданную коллаборацию бренда уличной моды Supreme и французского модного дома Jean Paul Gaultier, где позировала в белом облегающем топе, черном пиджаке в полоску и красных брюках с провокационной надписью.
Дочь Мадонны обожает эпатировать публику провокационными нарядами. Например, ей не составляет труда выйти в "голом" платье на дизайнерскую премию. А ее дебют на подиуме состоялся в бра из цепочек и ракушек.
Ее, как и многих звездных детей, продюсеры и режиссеры звали и к себе в кино. Так было и с одной частью Гарри Поттера, но родители Лурдес ответили категоричным отказом.
К слову, Лола, как и Мадонна, поддерживает движение бодипозитива, призывая людей, в частности девушек, принимать себя такими, какие они есть, с неидеальным телом.
Сходство с Леди Гагой
Lourdes looks like Lady Gaga so much omg pic.twitter.com/5d8RUKHowb— Anthony 🌭 (@anorderlymess) September 12, 2019
В сентябре прошлого года девушку резко начали внешне сравнивать не с матерью, а с другой поп-исполнительницей - Леди Гагой. Внимание поклонников было обращено на это сходство после того, как Лурдес в качестве гостьи посетила модный показ Proenza Schouler в Нью-Йорке. Пользователи Сети уже прозвали дочь Мадонны "двойником" Леди Гаги.
Lourdes Leon (L) and Lady Gaga (R). Or are they the same person? In this essay I will... pic.twitter.com/nL49GiVzbI— Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) September 12, 2019
Личная жизнь
Различные СМИ пишут, что в подростковом возрасте Лурдес увлекалась наркотиками, но Мадонне удалось своевременно образумить ее. В 16 лет у дочери звезды был роман с мужчиной вдвое старше ее. В то же время она начала курить. У Мадонны не вышло убедить дочь расстаться с мужчиной, и Лурдес уехала жить к отцу.
Ходят слухи (подтверждений этому нет), что однажды Лола влюбилась в бойфренда матери. Причиной конфликта матери и дочери стал 26-летний Тимор Стеффенс, которого Мадонна тут же выгнала из своего дома.
Романов у 23-летней Лурдес было уже предостаточно. Одним из ее возлюбленных в свое время был актер Тимоти Шаламе, однако отношения с ним не продлились более года.
С 2017 года и по настоящее время Лурдес живет вместе с Джонатаном Апулию - скейтбордистом и фотографом из Огайо. В 2019 году в СМИ появилась информация, что влюбленные готовятся к свадьбе.
Девушка уже познакомилась с потенциальной свекровью, и они понравились друг другу!
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