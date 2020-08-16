Наркотики в 15 лет и "влюбленность" в бойфренда мамы - дочь Мадонны Лурдес

Семья

ФОТО: Scanpix/AP

Лурдес Мария Чикконе-Леон (Лола) появилась на свет 14 октября 1996 года. Она является дочерью знаменитой поп-дивы Мадонны и кубинского фитнес-тренера и начинающего актера Карлоса Леона.

Хотя пара и распалась спустя год после рождения дочери, отношения как с матерью, так и с отцом у девушки хорошие. В один момент Лурдес во время подростковых протестов даже уехала от матери жить к отцу. В свою очередь, Карлосу Леону не очень нравилось то, что Мадонна уже с ранних лет приобщала девочку к миру шоу-бизнеса, но он не отговаривал ее.

В детстве Лурдес воспитывалась в закрытой католической школе. Позже - изучала пение и сценическое искусство в Мичигане.

У Мадонны она не единственный ребенок, но является первенцем. К слову, у поп-дивы двое биологических детей и четверо приемных из Малави. Со всеми у Лурдес сложились теплые отношения.

Моделинг

Девушка выбрала отличный от матери путь - карьеру модели. Первые шаги были сделаны в качестве дизайнера собственной линии одежды и аксессуаров для подростков от Мадонны. Девочке тогда было всего 13 лет, и коллекцию критики приняли холодно.

Сейчас же Лурдес выступает в качестве модели и является лицом многих бьюти- и модных брендов.

Лола является одной из муз Жана-Поля Готье. В апреле прошлого года дочь Мадонны представила неожиданную коллаборацию бренда уличной моды Supreme и французского модного дома Jean Paul Gaultier, где позировала в белом облегающем топе, черном пиджаке в полоску и красных брюках с провокационной надписью.

Дочь Мадонны обожает эпатировать публику провокационными нарядами. Например, ей не составляет труда выйти в "голом" платье на дизайнерскую премию. А ее дебют на подиуме состоялся в бра из цепочек и ракушек.

Ее, как и многих звездных детей, продюсеры и режиссеры звали и к себе в кино. Так было и с одной частью Гарри Поттера, но родители Лурдес ответили категоричным отказом.

К слову, Лола, как и Мадонна, поддерживает движение бодипозитива, призывая людей, в частности девушек, принимать себя такими, какие они есть, с неидеальным телом.

Сходство с Леди Гагой

Lourdes looks like Lady Gaga so much omg pic.twitter.com/5d8RUKHowb — Anthony 🌭 (@anorderlymess) September 12, 2019