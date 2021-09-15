В Латвии растет число пациентов с различными формами рака: на лечение не хватает денег

Берке особо отметила, что на сайте ziedot.lv в настоящее время ведется сбор пожертвований для нескольких онкологических пациентов, которые просят средства на лечение рака на общую сумму приблизительно миллион евро.

"Как возможно, чтобы консилиум врачей назначал какое-то лекарство для того, чтобы человек жил, и при этом существовали ограничения, не позволяющие ему его получить?" - задала риторический вопрос руководитель общества.

Она привела в пример Швецию, где у женщин на 20% больше шансов победить рак груди, чем в Латвии, и такова реальность уже нескольких десятилетий.

Берке подчеркнула, что механизм индивидуальной компенсации медикаментов в лечении онкологических заболеваний, по сути, является издевательством и система неверна в корне.

Она также указала, что в Латвии не совсем ясно, сколько средств необходимо для того, чтобы внедрить компенсацию медикаментов в соответствии с лучшими европейскими практиками, потому что

Латвия - единственная страна в Европейском союзе, где отсутствует единая платформа для учета онкологических пациентов.

При этом в настоящее время европейские организации онкопациентов обсуждают способы возвращения людей с метастатическими опухолями к нормальной жизни, потому что в других странах Европы, в отличие от Латвии, это считается не смертным приговором, а хроническим заболеванием, с которым человек может прожить долгую жизнь.

Представитель общества поддержки пациентов с меланомой "На шаг впереди меланомы" Сондра Залюпе, которая сама имеет этот диагноз, отметила, что рак - очень сложное не только на физическом, но и на психологическом уровне заболевание и его еще больше осложняет то, что для выживания приходится публично просить помощи.

"Выходит, только потому, что ты латвиец, гражданин, плативший налоги, ты не можешь получить то же лечение, что и твой друг в Эстонии или Литве. Так быть не должно", - сказала Залюпе.

Многие проблемы в лечении онкологических больных в стране, по ее мнению, будут решены в тот момент, когда на первое место поставят человека, а не деньги, систему или бюрократию.

Представитель "Онкоальянса", пациентка с гематологическим диагнозом Арта Лаце также выделила психологический аспект, подчеркнув, что онкологическое заболевание затрагивает не только индивида, но и близких людей пациента.

Она отметила, что из примерно 6000 онкологических больных, которые умирают в Латвии в течение года, треть не доживает до 65 лет. "Эта болезнь поражает не только пожилых людей и не только маргинальную часть общества", - подчеркнула Лаце.

Она также отметила нехватку специалистов в Латвии - сейчас в стране работает чуть более 10 активных врачей-гематологов.

Что касается компенсируемых лекарств, то, по мнению Лаце, в долгосрочной перспективе государству может быть выгодно с финансовой точки зрения возмещать пациентам более дорогие, но более эффективные лекарства, поскольку в таких случаях вероятность того, что пациенту потребуется государственная помощь для дальнейшего лечения, снижается.

Кроме того, она отметила тот факт, что даже умереть достойно в Латвии нельзя, потому что уровень паллиативной помощи в стране неприемлем.