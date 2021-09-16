Полиция просит помощи в поисках пропавшей Кармен Пуполы

С мая этого года женщина не предоставляла информацию о себе, также неизвестен адрес ее проживания, возможно, женщина проживает в центре Риги.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией женщины и отозваться всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, по телефону 67086610 или 110.