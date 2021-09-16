Полиция просит помощи в поисках пропавшей Кармен Пуполы
Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает Кармен Пуполу, 1943 года рождения, пропавшую без вести.
Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает Кармен Пуполу, 1943 года рождения, пропавшую без вести.
С мая этого года женщина не предоставляла информацию о себе, также неизвестен адрес ее проживания, возможно, женщина проживает в центре Риги.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией женщины и отозваться всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, по телефону 67086610 или 110.