Чт, 16.09.2021
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Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал отцом близнецов, сообщает портал

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс и его супруга Элина Гринхоф стали родителями близнецов, сообщает портал Jauns.lv.

Как сообщается, семья пополнилась в среду, 15 сентября.

Ранее издание Privātā Dzīve сообщало, что министр здравоохранения 12 июля ушел в двухнедельный отпуск, во время которого и женился на возлюбленной Элине Гринхоф, в отношениях с которой они были более двух лет. Торжество прошло в тихой и душевной обстановке, так как пара ждала пополнения в семье. 

И для Элины, и для Даниэля этот брак не первый. Ранее министр 12 лет был женат на уже бывшей главе Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры Линде Павлюте. В этом браке у пары родились двое детей, писало PDz.


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