Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал отцом близнецов, сообщает портал

Ранее издание Privātā Dzīve сообщало, что министр здравоохранения 12 июля ушел в двухнедельный отпуск, во время которого и женился на возлюбленной Элине Гринхоф, в отношениях с которой они были более двух лет. Торжество прошло в тихой и душевной обстановке, так как пара ждала пополнения в семье.