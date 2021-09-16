Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал отцом близнецов, сообщает портал
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс и его супруга Элина Гринхоф стали родителями близнецов, сообщает портал Jauns.lv.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс и его супруга Элина Гринхоф стали родителями близнецов, сообщает портал Jauns.lv.
Как сообщается, семья пополнилась в среду, 15 сентября.
Ранее издание Privātā Dzīve сообщало, что министр здравоохранения 12 июля ушел в двухнедельный отпуск, во время которого и женился на возлюбленной Элине Гринхоф, в отношениях с которой они были более двух лет. Торжество прошло в тихой и душевной обстановке, так как пара ждала пополнения в семье.
И для Элины, и для Даниэля этот брак не первый. Ранее министр 12 лет был женат на уже бывшей главе Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры Линде Павлюте. В этом браке у пары родились двое детей, писало PDz.