ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутник V"

Барбоза отметил, что производитель вакцины для экстренного применения должен доказать, что предприятия, где препарат выпускается, отвечают требуемым стандартам производства.

"Что касается "Спутника V", этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одного из заводов было обнаружено, что он не придерживается надлежащих практик производства", - сообщил Барбоза.

Он также сказал, что сейчас ВОЗ ждет уведомления, что завод исправил все нарушения, после чего там пройдет еще одна инспекция.

Ранее в июне комиссия ВОЗ выявила на одном из предприятий, производящих "Спутник V" в России нарушения это была компания "Фармстандарт-УфаВИТА" в городе Уфа. Вопросы у экспертов вызвал контроль за асептическими условиями на линиях по розливу препарата и другие проблемы.