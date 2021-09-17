Армия обещает помогать женщине с ребенком, напуганным стрельбой на учениях

Бригадный генерал Земессардзе Эгил Лещинскис встретился с женщиной, которую видно на видео, снятом во время активной фазы военных учений NBS Namejs 2021 в Риге, которое вызвало широкий резонанс и дискуссии в информационном пространстве не только в латвийских, но и в российских СМИ, сообщила LETA пресс-секретарь командующего NBS Сандра Брале.

Во время встречи женщина подтвердила, что в ближайшее время обратится в DVI с письменным заявлением, так как считает, что при публикации рассматриваемого видео было нарушено ее право на защиту личных данных. Женщина попыталась связаться с автором ролика, чтобы удалить его, но ответа не получила.

В NBS готовы оказать необходимую поддержку семье в рассмотрении этого вопроса, а также в других возможных вопросах, например, в связи с возможным воздействием шума от выстрелов на здоровье ребенка.

В NBS важна безопасность и здоровье как населения, так и участников учений, поэтому Вооруженные силы оценили дело с учетом того факта, что в данной ситуации женщина направлялась к месту жительства, до которого нельзя было добраться иным путем, кроме как через территорию, на которых проходили учения, о чем были также проинформированы участники учений, и сделаны соответствующие выводы для предотвращения подобных ситуаций на будущих военных учениях в городской среде, говорится в заявлении армии.

Как сообщалось, активная фаза военных учений Namejs продлится до 3 октября не только на Адажском полигоне и региональных полигонах, но и в Риге и прилегающих территориях, а также в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне и другие городах. Уже сообщалось, что во время учений в любой точке возможно Латвии передвижение военной техники и личного состава.

В учениях Namejs 2021 участвуют около 9300 участников, в том числе военнослужащие вооруженных сил Латвии и союзников, Земессардзе, солдаты запаса, в том числе граждане Латвии, проходящие военную подготовку для резервистов, сотрудники Министерства обороны и структурный персонал Министерства внутренних дел - Госполиция, Госпогранслужба, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и сотрудники Управления мест заключения.