Комментарий НВС о стрельбе в Риге: женщину с плачущим ребенком просили обойти место военных учений
Национальные вооруженные силы прояснили обстоятельства, связанные с проведением учений Namejs 2021 в Риге в эти выходные, и прокомментировали распространенные видеоролики, которые вызвали серию обсуждений в публичном пространстве. На видео показан момент, когда женщина проходит мимо места проведения военных учений, что позволяет предположить, что она не знала об учениях. Однако это впечатление обманчиво и неверно.