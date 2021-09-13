Пн, 13.09.2021
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Рихард Колс об общении с лже-сторонником Навального
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Комментарий НВС о стрельбе в Риге: женщину с плачущим ребенком просили обойти место военных учений

ФОТО: facebook.com/Latvijasarmija

Национальные вооруженные силы прояснили обстоятельства, связанные с проведением учений Namejs 2021 в Риге в эти выходные, и прокомментировали распространенные видеоролики, которые вызвали серию обсуждений в публичном пространстве. На видео показан момент, когда женщина проходит мимо места проведения военных учений, что позволяет предположить, что она не знала об учениях. Однако это впечатление обманчиво и неверно.

Во время военных учений в Риге в различных точках находились солдаты, которые информировали общественность о процессе учений и предлагали им выбрать другие способы обойти эти места.

К женщине с ребенком, которую можно увидеть в распространенном видеоролике, также обратились и попросили обойти тренировочную площадку, но она отказалась, сообщают вооруженные силы.

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На видео показан момент, когда женщина проходит мимо места проведения военных учений, что позволяет предположить, что она не знала об учениях.

Видео: Военные учения в Риге

Латвийская армия неоднократно информировала, что военные учения Namejs 2021 проходят на территориях, ранее согласованных с самоуправлениями и ответственными учреждениями, а общественность была проинформирована об их проведении еще в августе.

Вооруженные силы призывают общественность с пониманием относиться к проводимым тренировкам, чтобы лучше подготовить солдат и сухопутных войск к обороне страны в различных ситуациях, потому что проводить военные учения в городах Латвии планируется и в будущем!


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