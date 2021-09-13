Комментарий НВС о стрельбе в Риге: женщину с плачущим ребенком просили обойти место военных учений

Во время военных учений в Риге в различных точках находились солдаты, которые информировали общественность о процессе учений и предлагали им выбрать другие способы обойти эти места.

К женщине с ребенком, которую можно увидеть в распространенном видеоролике, также обратились и попросили обойти тренировочную площадку, но она отказалась, сообщают вооруженные силы.

На видео показан момент, когда женщина проходит мимо места проведения военных учений, что позволяет предположить, что она не знала об учениях.

Видео: Военные учения в Риге

Латвийская армия неоднократно информировала, что военные учения Namejs 2021 проходят на территориях, ранее согласованных с самоуправлениями и ответственными учреждениями, а общественность была проинформирована об их проведении еще в августе.