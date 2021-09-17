Вызвать "Скорую" в Латвии станет труднее: объясняем, почему

Для того, чтобы NMPD продолжал обеспечивать своевременное прибытие для вызовов пациентов в критических для жизни ситуациях, Группа управления в чрезвычайных ситуациях NMPD решила усилить оценку звонков по номеру 113. Директор NMPD Лиене Ципуле подчеркивает: "В начале года, когда заболеваемость в стране быстро росла, мы увидели, насколько сильно это влияет на работу и способность быстро отвечать на вызовы - это занимает гораздо больше времени, что уменьшило количество находящихся в свободном доступе бригад. В настоящее время мы наблюдаем аналогичные риски".

В настоящее время бригады NMPD по всей стране обслуживают около 1000 вызовов, однако в большинстве случаев пациентам нужно обращаться за помощью не в службы экстренной помощи, а к своему семейному врачу, дежурному врачу или ближайшему медицинскому учреждению. Эти ситуации чаще всего связаны с вирусными заболеваниями, которые протекают без осложнений, но с лихорадкой, насморком и кашлем, а также с хроническими заболеваниями, такими как умеренно повышенное артериальное давление или, у молодых людей, вегетативная дистония, а также с небольшими травмами.

Задача NMPD - спасать жизни. Приоритет отдается вызовам, когда врачам приходится спешить на помощь людям, чья жизнь находится в опасности, и иногда даже минуты имеют решающее значение. По номеру экстренной помощи 113 следует немедленно позвонить, если человек находится без сознания, не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, тяжелая травма, сильное кровотечение, внезапное и опасное для жизни заболевание (сердечный приступ, инсульт и т. д.) и т.д.. В таких случаях команды NMPD продолжат незамедлительно реагировать и далее.

Более строгая оценка вызовов необходима, поскольку высокая заболеваемость Covid-19 оказывает значительное влияние на работу групп NMPD. При каждом вызове на Covid-19 экипажи должны выходить в полном защитном снаряжении, после таких вызовов необходимо провести дополнительную дезинфекцию оборудования и салона автомобиля неотложной помощи. Меняются направления госпитализации, значительно увеличиваются расстояния, на которые бригадам приходится доставлять пациентов в больницы не только в случае Covid-19, но и в других. В результате бригады заняты намного дольше, а количество свободных бригад, которые могут быстро реагировать на критические вызовы, сокращается.