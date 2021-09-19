В Германии 6000 человек, вакцинированных прививкой Johnson&Johnson, заболели Covid-19

Следует отметить, что вакцины Johnson&Johnson использовались в этой стране в первую очередь для относительно уязвимого населения - в возрасте старше 60 лет, а также для людей, которым будет труднее получить вторую вакцину, таких как бездомные, или для тех, кто очень боялся побочных эффектов.

Согласно недавнему еженедельному отчету Института Роберта Коха (RKI), на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 39 228 возможных случаев заражения среди вакцинированных людей, причем относительно чаще после вакцинации прививкой Johnson&Johnson (J&J). Для сравнения: из 83 миллионов немцев 52,3 миллиона (62,9%) в настоящее время полностью вакцинированы, а 55,8 миллиона (67,1%) получили хотя бы одну вакцину.

Последний еженедельный отчет RKI показывает, что 6106 человек заразились коронавирусом после вакцинации J&J*.

Данные RKI также показывают, что 3 миллиона человек в Германии получили эту вакцину. Отсюда следует, что на миллион вакцинированных приходится около 2000 случаев инфекций. Однако при таких расчетах следует иметь в виду, что не у всех вакцинированных людей прошло две недели с момента вакцинации, что должно привести к полной защите от вируса. Кроме того, в расчетах не учитывается время, прошедшее между завершением вакцинации и моментом заражения, даже если вакцинация была официально завершена.

Для сравнения:

на миллион вакцинированных людей, получивших наиболее часто используемую вакцину в Германии, Biontech/Pfizer, приходится 675 случаев инфицирования. Для AstraZeneca эта цифра составляет около 830, а для Moderna - около 400 [на миллион вакцинированных].

В случае с вакциной Biontech/Pfizer следует отметить, что в Германии существует 6-недельный интервал между первой и второй дозой, тогда как в Израиле и Латвии он составляет 3 недели. В первом случае общая эффективность вакцинации, несомненно, выше.

Johnson & Johnson, с другой стороны, пока что является единственной вакциной против Covid-19, одобренной в Европейском союзе (ЕС), для которой требуется только одна доза, согласно данным Агентства лекарственных средств ЕС (EMA). Для всех остальных вакцин требуется две вакцины.

Антитела образуются медленнее

После вакцинации этой вакциной требуется больше времени, пока не выработается достаточное количество антител. "Иногда уровни антител продолжают расти в течение более месяца после вакцинации J&J", - сказал Карстен Вацл, генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии. По его словам, "на тот момент [14 дней после вакцинации] вы еще не полностью защищены вакциной J&J. И уровень антител намного ниже, чем после других вакцин". Поскольку антитела, особенно на слизистых оболочках, важны для защиты непосредственно от инфекции, эксперт считает, что защита от Covid-19 после вакцинации J&J кажется значительно хуже.

Представитель фармацевтического гиганта Johnson & Johnson заявила, что никакая вакцина против Covid-19 в настоящее время не может на 100% предотвратить инфекции.

"Однако было доказано, что наша однократная вакцина против Covid-19 снижает риск заражения и предотвращает серьезные заболевания", - сказала она.