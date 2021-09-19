Как в российских СМИ распространялось видео с учений Namejs

Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, впервые видео с военных учений появилось в соцсети TikTok. Судя по всему, его опубликовал рижанин по имени Влад Ковин. Это было его первое видео в TikTok, и оно стало настоящим хитом. За неполную неделю короткий фрагмент с перепуганной матерью посмотрели два миллиона раз.

Алгоритм TikTok работает не так, как в Facebook и Twitter. Если в Facebook или Twitter важно, сколько у тебя друзей, сколько подписчиков, насколько большая аудитория, то в TikTok это не так важно", - рассказывает исследователь дезинформации Ника Алексеева. TikTok работает по алгоритму, измеряющему интересы пользователя, поэтому видео достигает тех, кто, например, выразил интерес к Риге, НАТО, войне и событиям дня.

Алексеева рассказывает, что распространение видео было "довольно хаотичным", что означает, что, скорее всего, не было организовано со стороны.

Видео было опубликовано в пятницу. На следующий день его перепубликовали отдельные пользователи соцсетей, в том числе сторонники теорий заговора и политики, которые пытались таким образом привлечь внимание избирателей. Из новостных порталов первыми это видео разместили RUS TVNET и эстонский Postimees. В воскресенье о нем уже писали принадлежащие Кремлю и проклемлевски настроенные источники и различные нишевые СМИ.

Исследователь говорит, что такие контролируемые Кремлем СМИ, как "Спутник" и RT, почти каждую неделю пишут что-то враждебное про страны Балтии и "это такая история, которую просто грех не использовать".

Автор видео Ковин на просьбу De Facto прокомментировать снятое во время учений ответил отказом. При этом порталу jauns.lv он рассказал, что, например, каналу RT как пропагандистскому СМИ он запретил перепубликовывать видео, однако этот запрет был проигнорирован.

"Многие СМИ отметили именно недовольство как основную эмоцию, и оно выражалось главным образом в постах в соцсетях. Но если мы посмотрим само видео, то многие люди идут мимо, спокойно стоят, снимают, наблюдают. И, конечно, этот крик ребенка и встревоженная женщина - ярчайший пример, который используют СМИ, чтобы преподнести недовольство рижан", - указывает Алексеева.

Финансируемые Россией СМИ также утверждали, что рижане вообще не были проинформированы об учениях. Однако это неправда. Информация была предоставлена, да и попавшая на видео женщина перед приближением к военнослужащим была предупреждена.

Как рассказал министр обороны Артис Пабрикс, вооруженные силы связались с матерью, и она сама выразила недовольство тем, что видео с ней было распространено в таком масштабе.

"Вооруженные силы пригласили эту даму к нам. Обсудим дело, и мы готовы предоставить помощь, если она захочет, в защите ее прав, так как видео не было с ней согласовано", - сказал министр.

Напомним, передача "Кто вам платит?" на RUS TVNET посвятила скандальному видео выпуск, в ходе которого ситуация была разобрана со всех сторон - в эфире передачи выступили как непосредственная очевидица учений, так и представитель Министерства обороны.