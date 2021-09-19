Почему перед вакцинацией от Covid-19 индивидуально не устанавливают количество антител?

Андрис в письме пишет: "Перед тем как сделать очередную прививку против клещевого энцефалита в дату, установленную в вакцинационном паспорте, я сдал анализ крови, чтобы установить количество антител в организме. После этого врач рекомендовал, что с ревакцинацией я могу еще подождать. Знаю, что так же поступили и несколько известных мне людей. Если сейчас обсуждают, что необходима третья доза вакцины от Covid-19, почему исключен вариант установить количество антител? Может быть, их достаточно и третья доза вообще не нужна?

Вакцину от клещевого энцефалита необходимо вводить в указанный срок. Предварительный тест на антитела ни о чем не говорит, поясняет инфектолог Даце Завадска.

"Мы это годами рассказываем обществу и рассказываем медикам, у которых есть пунктик брать антитела клещевого энцефалита и делать какие-то выводы, что на самом деле мы не можем сделать никаких выводов и основывать на них свою дальнейшую рекомендацию. Те, кто устанавливает антитела клещевого энцефалита и после этого делает какие-то выводы, достаточно или нет, сделать это просто не могут. Так как не установлен уровень, считающийся достаточным", - отмечает Завадска.

Инфектологи не рекомендуют жителям делать анализы на антитела Covid-19 на свою голову. Результатами этих анализов могут оперировать только медики, точнее - инфектологи.

В свою очередь, установить, какой конкретно уровень антител достаточен для иммунной защиты и на какое время, для популярнейшей в наши дни инфекции еще нельзя.

Благодаря длительному опыту и обширной базе данных существуют инфекционные заболевания, при которых, узнав уровень антител, можно установить, нужна ли ревакцинация сейчас или же еще можно подождать.