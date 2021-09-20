Bolt снизил скорость своих самокатов во всех парках Риги

Автоматическое ограничение будет введено на территориях:

Эспланады,

Верманского сада,

Гризинькалнса,

Кенгарагского парка и парка Зиемельблазмы,

парка Марупите и сада скульптур,

а также еще в 41 рижском парке и сквере.

При проезде по паркам и скверам города Bolt призывает ездоков быть осторожными, внимательными и обращать внимание на пешеходов. Также рекомендуется не развивать максимальную скорость самоката там, где это разрешено, а выбирать скорость на основании оценки ситуации.

Правила безопасности

Перед началом поездки каждому пользователю предлагается ознакомиться с инструментами безопасности в приложении. Чтобы получить к ним доступ, необходимо переключить приложение Bolt в своем смартфоне в режим самоката и выбрать значок щита в правом нижнем углу экрана. Откроется информация о правилах безопасности, "режим для начинающих", который позволит снизить установленную максимальную скорость, и информация о местных правилах, связанных с микромобильностью в городе.

Стандартная максимальная скорость электросамокатов Bolt составляет 25 километров в час.

Как уже сообщалось, ранее Bolt ограничил максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час у большинства школ и детских садов столицы и других городов Латвии.