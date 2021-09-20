Bolt снизил скорость своих самокатов во всех парках Риги

Автоматическое ограничение будет введено на территориях:
- Эспланады,
- Верманского сада,
- Гризинькалнса,
- Кенгарагского парка и парка Зиемельблазмы,
- парка Марупите и сада скульптур,
- а также еще в 41 рижском парке и сквере.
При проезде по паркам и скверам города Bolt призывает ездоков быть осторожными, внимательными и обращать внимание на пешеходов. Также рекомендуется не развивать максимальную скорость самоката там, где это разрешено, а выбирать скорость на основании оценки ситуации.
Перед началом поездки каждому пользователю предлагается ознакомиться с инструментами безопасности в приложении. Чтобы получить к ним доступ, необходимо переключить приложение Bolt в своем смартфоне в режим самоката и выбрать значок щита в правом нижнем углу экрана. Откроется информация о правилах безопасности, "режим для начинающих", который позволит снизить установленную максимальную скорость, и информация о местных правилах, связанных с микромобильностью в городе.
Стандартная максимальная скорость электросамокатов Bolt составляет 25 километров в час.
Как уже сообщалось, ранее Bolt ограничил максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час у большинства школ и детских садов столицы и других городов Латвии.
Bolt - международная транспортная сетевая компания с головным офисом в Таллинне. Bolt работает в 45 странах Европы и в Африке, обеспечивая различные услуги по краткосрочной аренде транспорта, перевозке людей и доставке еды и товаров.