Вакцины от Pfizer и BioNTech безопасны для детей от 5 до 11 лет

Компании также заявили, что обратятся к медицинским агентствам в Европейском союзе, США и других странах мира с просьбой одобрить его использование в этой возрастной группе.

"Для участников в возрасте от пяти до 11 лет вакцины оказались безопасны, легко переносимы, а также демонстрировали сильный нейтрализующий ответ антител", - говорится в совместном заявлении Pfizer и BioNTech.

В нем говорится, что детям в возрасте до 12 лет следует давать меньшую дозу вакцины, чем пожилым людям.

Результаты тестов, проведенных Pfizer и BioNTech, являются первыми, в которых рассматривается использование вакцины для детей в возрасте до 12 лет.

Испытания вакцины Moderna для детей от 6 до 11 лет все еще продолжаются.

И Pfizer/BioNTech, и Moderna во многих странах уже используются для детей старше 12 лет.

Хотя считается, что дети имеют более низкий риск развития тяжелой формы Covid-19, есть опасения, что заражение наиболее заразным дельта-штаммом коронавируса может привести к более серьезным последствиям.

Вакцинация детей считается важной для очного обучения в школах, а также для общей борьбы с пандемией.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет в исследовании получили две дозы вакцины по десять микрограммов каждая. Компании сообщили, что дозы вводились с интервалом в 21 день, добавив, что это количество было тщательно отобрано как лучшее с точки зрения безопасности, переносимости и индукции иммунитета.

Для взрослых одна доза вакцины Pfizer/BioNTech составляет 30 мкг.

Компании сообщили, что побочные эффекты у детей были аналогичны оным у взрослых в возрасте от 16 до 25 лет.

Чаще всего сообщалось о боли и отеке в месте инъекции, а также о головной боли, ознобе и лихорадке.

В Израиле уже разрешено использование более низких доз вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 12 лет, которые рискуют серьезно заболеть Covid-19 или даже умереть.

Pfizer и BioNTech также тестируют вакцину для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет и от двух до пяти лет. Результаты этих испытаний ожидаются в четвертом квартале этого года.