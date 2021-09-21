В Старой Риге пьяный турист из Норвегии сцепился с местными студентами

Незадолго до полуночи одна из камер видеонаблюдения была направлена в направлении молодого человека, сидящего на площади Ливу. Полицейские заметили, что парень опустошал бутылку с алкоголем. Однако долго за ним понаблюдать не получилось, так как вскоре оказалось, что рядом началась драка.

"Выяснилось, что норвежец был в состоянии алкогольного опьянения и начал драку с местным студентом",

- указали в полиции.

Оба вовлеченных в драку молодых человека от помощи медиков отказались.

"За эти действия были начаты административные процессы, применены денежные штрафы, и третье лицо было оштрафовано за употребление алкоголя в общественном месте. По видеокамерам было видно, что он решил отнять у полицейских свои документы и покинуть место происшествия", - указали в полиции.