Катастрофа в кастрюле с борщом: ошибка, способная испортить суп
Суп становится несъедобным в том случае, если по незнанию сделать его излишне жирным из-за неправильной техники приготовления и обработки продуктов.
Суп становится несъедобным в том случае, если по незнанию сделать его излишне жирным из-за неправильной техники приготовления и обработки продуктов.
Русский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку, которую допускают при приготовлении борща. По его словам, хозяйки и хозяева зачастую перед тем, как поместить овощи в суп, обжаривают их, не жалея жира. В результате при смешивании овощей с мясным бульоном суп получается очень жирным, что портит его вкус.
"Небольшую порцию смеси моркови и свеклы обжарить можно, но если "переборщить", да еще добавить масла, то, при добавлении в такой же наваристый мясной бульон, будет катастрофа. Чтобы понять, представьте, что вы хотите поджарить жирный ломтик бекона, но в сковороду добавляете еще масла..." - объясняет повар.
По словам специалиста, такой борщ уже ничто не спасет. Чтобы блюдо получилось вкусным, он рекомендует не жарить свеклу, морковь и лук, а подогревать эти ингредиенты, не добавляя масла, либо сразу же положить их в бульон и варить.