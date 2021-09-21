Катастрофа в кастрюле с борщом: ошибка, способная испортить суп

Русский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку, которую допускают при приготовлении борща. По его словам, хозяйки и хозяева зачастую перед тем, как поместить овощи в суп, обжаривают их, не жалея жира. В результате при смешивании овощей с мясным бульоном суп получается очень жирным, что портит его вкус.

"Небольшую порцию смеси моркови и свеклы обжарить можно, но если "переборщить", да еще добавить масла, то, при добавлении в такой же наваристый мясной бульон, будет катастрофа. Чтобы понять, представьте, что вы хотите поджарить жирный ломтик бекона, но в сковороду добавляете еще масла..." - объясняет повар.