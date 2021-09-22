В Лудзенском крае задержали мужчин, которые незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы

В результате обыска у мужчины 1971 года рождения был обнаружен и изъят важный элемент оружия - ствол. В свою очередь у мужчины 1961 года рождения обнаружили и изъяли незаконно хранившееся гладкоствольное охотничье ружье, самодельный пистолет, а также десять патронов к огнестрельному оружию разного калибра.
Ни один из двух мужчин до сих пор не попадал в поле зрения полиции. Проводятся необходимые следственные действия для установления причастности мужчин к незаконной торговле огнестрельным оружием.
Оба лица несут уголовную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 233 Уголовного закона за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку и передачу огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия или боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствущего разрешения. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.