В Лудзенском крае задержали мужчин, которые незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы

В результате обыска у мужчины 1971 года рождения был обнаружен и изъят важный элемент оружия - ствол. В свою очередь у мужчины 1961 года рождения обнаружили и изъяли незаконно хранившееся гладкоствольное охотничье ружье, самодельный пистолет, а также десять патронов к огнестрельному оружию разного калибра.

Ни один из двух мужчин до сих пор не попадал в поле зрения полиции. Проводятся необходимые следственные действия для установления причастности мужчин к незаконной торговле огнестрельным оружием.