Комитет палаты представителей США одобрил санкционный список, предложенный соратниками Навального

В санкционный список попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Законопроект был внесен в качестве поправок к оборонному бюджету США. Этот механизм ранее использовался для введения санкций против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока - 2".

Теперь законопроект должен одобрить полный состав конгресса. Если документ одобрят, он будет иметь рекомендательный характер.

Введение санкций останется на усмотрение администрации Джо Байдена.