Чт, 23.09.2021
Это раздражает меня, потому что в конце концов спрашивают с меня. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Комитет палаты представителей США одобрил санкционный список, предложенный соратниками Навального

ФОТО: Reuters/Jonathan Ernst

Комитет палаты представителей США одобрил законопроект, который предлагает ввести санкции против 35 человек из списка, представленного соратниками российского политика Алексея Навального. Этих людей обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека, пишет "Медуза" со ссылкой на источник. 

В санкционный список попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Законопроект был внесен в качестве поправок к оборонному бюджету США. Этот механизм ранее использовался для введения санкций против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока - 2".

Теперь законопроект должен одобрить полный состав конгресса. Если документ одобрят, он будет иметь рекомендательный характер.

Введение санкций останется на усмотрение администрации Джо Байдена.

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Список из 35 человек соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов передали представителям ЕС и США в феврале 2021 года.


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