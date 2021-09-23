Бренд нижнего белья детально показал новый бюстгальтер: фото завирусилось, и маркетологи ответили

"Я думала, что у этой девушки в рекламе нижнего белья одна огромная сиська, но, очевидно, это для того, чтобы было видно кружево"

I thought this lassie on lounge underwear ads had one giant tit but obv it’s so you can see the lace xx pic.twitter.com/0qSDJ74zge — jen (@jennifergalttt) September 16, 2021

Тут обошлись без комментариев:

Пользователи в комментариях начали активно обсуждать картинку и отмечать, что в следующий раз вокруг фото кружева все же стоит сделать рамку, чтобы контраст был заметнее.

Дизайнерский ляп также оказался на страницах нескольких английских СМИ, но классной оказалась реакция самого бренда. В Twitter-аккаунте компании было опубликовано видео с заголовками из СМИ и забавной подписью:

"Ты думал, твой понедельник был плохим? Попробуй прийти в офис и осознать, что твоя работа прославилась из-за дизайнерской сиськи".