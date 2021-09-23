Чт, 23.09.2021
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Эгил Левитс

Бренд нижнего белья детально показал новый бюстгальтер: фото завирусилось, и маркетологи ответили

Английский бренд нижнего белья Lounge Underwear детально продемонстрировал бюстгальтер на модели - вышло впечатляюще! Настолько, что пользователи Twitter не обошли такое дизайнерское решение стороной. 

"Я думала, что у этой девушки в рекламе нижнего белья одна огромная сиська, но, очевидно, это для того, чтобы было видно кружево"

Тут обошлись без комментариев:

Пользователи в комментариях начали активно обсуждать картинку и отмечать, что в следующий раз вокруг фото кружева все же стоит сделать рамку, чтобы контраст был заметнее. 

Дизайнерский ляп также оказался на страницах нескольких английских СМИ, но классной оказалась реакция самого бренда. В Twitter-аккаунте компании было опубликовано видео с заголовками из СМИ и забавной подписью:

"Ты думал, твой понедельник был плохим? Попробуй прийти в офис и осознать, что твоя работа прославилась из-за дизайнерской сиськи".


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