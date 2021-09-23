В Марокко за групповое изнасилование девочки-подростка виновные получили суровые тюремные сроки

На то время 17-летняя Кхадия Оккару рассказала о нападении в опубликованном видео в 2018 году. Подобное публичное заявление считается редким случаем в консервативной североафриканской стране, сообщает британское СМИ The Guardian.

Она сказала, что члены опасной банды похитили и держали ее в заключении два месяца, насилуя и пытая.

На видео также были видны ужасные шрамы, которые, возможно, появились от ожогов сигаретой и татуировок на ее теле.

Адвокат девушки Ибрагим Хачан сообщил AFP, что суд признал подсудимых виновными по различным обвинениям, включая изнасилование, похищение людей и принудительное заключение.

Двое других обвиняемых были приговорены к двум годам тюремного заключения и одному году тюремного заключения соответственно.

Адвокат заявил, что осужденные также были оштрафованы на 200 000 дирхамов (примерно 19 000 евро).

Адвокат также подчеркнул, что решение будет обжаловано, поскольку оно должно быть более суровым, учитывая, что торговля людьми может караться лишением свободы на срок до 30 лет.

"Жертва все еще находится на лечении, и ее опыт останется с ней на всю оставшуюся жизнь", - сказал адвокат.

Жертвы изнасилование в Марокко подвергаются двойной травме, так как консервативное мусульманское общество винит их за пережитое.

Государственные СМИ и группы активистов регулярно выражают обеспокоенность продолжающимся насилием в отношении женщин.