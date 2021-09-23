Скончалась почти половина постояльцев: вспышка коронавируса в эстонском доме призрения

"Я не хочу никого винить, не говоря уже о том, чтобы показывать пальцем. В то же время отсутствие прививки не сошло им с рук, поскольку

все восемь умерших, которым было от 77 до 100 лет, не были вакцинированы",

- сказала руководитель дома престарелых Сетомаа Анне Мяги.

Помимо восьмерых скончавшихся, по словам Мяги, в больнице лежат еще трое постояльцев Микитамяэ, двое из которых не были вакцинированы. К сожалению, как сообщили Lõuna-Eesti Postimees в четверг, одна из пациенток находится в крайне тяжелом состоянии.

"Да, конечно, им много лет, и у всех были сопутствующие заболевания, - говорит Анне Мяги. - Но причина, по которой большая часть пациентов все еще не была вакцинирована, заключается в том, что против прививки выступили их родственники, да и среди персонала были противники вакцинации. Волость Сетумаа организовала вакцинацию здесь, в Микитамяэ, но интерес был на очень низком уровне".

Это подтвердил и руководитель Ряпинаской больницы Пеэтер Сибуль, по словам которого, волость Сетумаа приглашала больницу вакцинировать людей на месте, но проявленный к этому интерес был скромным.

"Мы приезжали 16 сентября, - сказал он. - Были в Микитамяэ, Вярска и Меремяэ, и в совокупности на вакцинацию пришли всего 13 человек - во всех трех местах. Двое из них прививались второй дозой, то есть первую дозу получили 11 человек".